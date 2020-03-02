Сюрприз для любимой к 8 Марта: вкуснейший десерт в нежных кремовых розах

Ни один праздник не обходится без вкусного десерта, тем более если речь идет о 8 Марта. Цветы и сладости – обязательная часть Международного женского дня. А что если объединить эти праздничные атрибуты?

Фирменная кондитерская сеть "Форне" специально к 8 Марта подготовила уникальный праздничный декор тортов. Изготовленные из натуральных продуктов и украшенные вручную, эти десерты станут отличным дополнением к подарку для любимых и добавят красок вашему романтическому ужину.