Жители Алтайского края стали исправнее платить по кредитам

Алтайский край вошел в десятку регионов, где лучше всего растет платежная дисциплина заемщиков по кредитам, сообщает РИА "Новости".

Доля просроченных займов в 2019 году у жителей региона составила 4,39%. Это на 1,5% ниже, чем годом ранее. При этом средний размер ссудной задолженности достиг 187 тысяч рублей, что на 17,2% выше, чем в 2018-м.

Вместе с Алтайским краем в топ-10 по росту платежной дисциплины вошли Ингушетия (доля "просрочки" стала на 2,8% меньше), Бурятия (-1,9%), Астраханская область (-1,8%), Адыгея (-1,7%), Вологодская область (-1,7%), Омская область (-1,6%), Курская область (-1,6%) и Кемеровская область (-1,5%).

В число регионов с самой высокой долей просроченной кредитной задолженности населения вошли Ингушетия (13,11% от общей суммы) и Карачаево-Черкесия (9,11%). Также в числе "лидеров" по этому показателю Северная Осетия (6,79%), Бурятия (6,18%) и Адыгея (6,06%).

Десятку главных должников замкнули Дагестан (5,86%), Чечня (5,85%), Кабардино-Балкария (5,51%), Забайкальский край (5,37%) и Краснодарский край (5,13%).