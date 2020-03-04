Тюльпанное царство: где купить и как выбрать качественные цветы на 8 Марта

Ни один праздник 8 Марта не обходится без тюльпанов. Считается, что эти весенние цветы начали дарить с 70-х годов прошлого века, когда в одной из газет было опубликовано фото мужчины с огромным букетом. Рижанин Таливалдис Чича вырастил 40 тысяч тюльпанов для поздравления женщин с праздником.

Как выбрать и сохранить тюльпаны

Во-первых, посмотрите на стебель. Он должен быть чистым, длинным и упругим. Белый цвет стебля внизу означает, что у цветка в запасе есть ресурсы, чтобы простоять в вазе подольше. Листья должны быть зелеными без сухих краев и желтизны.

Во-вторых, оцените состояние лепестков. Если они потемнели или подсохли, это означает, что срез был давно, и цветок простоит в вазе недолго.

В-третьих, покупайте тюльпаны с закрытыми бутонами.

Если вам предстоит дарить цветы не сразу после покупки, их можно хранить без воды до 3-5 дней на нижней полке холодильника при +3…+5 градусах.

Чтобы сохранить тюльпаны дольше, ежедневно меняйте воду в вазе на свежую прохладную и немного подрезайте стебель. Держите цветы подальше от сквозняков и фруктов. В вазе тюльпаны стоят 4-6 дней и вытягиваются на 5-10 см.

Где купить цветы в Барнауле

В 1975 году для выращивания тюльпанов в Барнауле были построены теплицы, в которых сегодня производят множество видов растений.

Многолетний опыт и соблюдение технологий позволяют АО "Декоративные культуры" выращивать качественные свежие тюльпаны специально к весеннему празднику. Посмотреть их сорта и фото процесса производства можно на сайте.

Накануне праздника компания принимает заказы на алтайские тюльпаны из собственных теплиц. Для оптовых покупателей предлагаются выгодные условия. Кроме того, можно купить цветы поштучно в любом из магазинов компании:

магазин "Цветы": ул. Власихинская, 57, тел. 506-980;

магазин "Цветы": пр. Ленина, 87а, тел. 61-15-94;

магазин "Цветы": ул. Молодежная, 40, тел. 62-61-60;

павильон на ул. Северо-Западной, около дома по ул. Северо-Западной, 222, тел. 8-963-576-4070;

магазин "Лаванда", ул. Балтийская, 67, тел. 8-905-083-0265;

павильон на рынке "Докучаево", тел. 8-963-576-4050;

павильон у Малаховского кольца, около дома по ул. А. Петрова, 170, тел. 8-963-576-4044;

павильон на ул. 50 лет СССР, 41в, тел. 8-963-576-4051.

Все праздничные дни магазины будут работать в обычном режиме.

Отдел продаж АО "Декоративные культуры"

г. Барнаул, ул. Власихинская, 57

Тел.: 506-970

Режим работы: пн-чт 8:00-17:00, пт 8:00-16:00

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