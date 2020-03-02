3 км/ч до центра. Барнаул встал в серьезных пробках

Утренние пробки затруднили движение транспорта в Барнауле 2 марта. К 9:30, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов (серьезные пробки).
Одной из наиболее загруженных улиц стала Северо-Западная. Согласно информации сервиса, с 8 до 9 часов чтобы преодолеть трехкилометровый участок между улицей Антона Петрова и пр. Ленина, автомобилистам требовался час.
Напряженная ситуация с движением также наблюдается на участках проспекта Ленина (от ул. Северо-Западной до пр. Строителей) и шоссе Ленточный бор (перекрестки с Власихинской и Кутузова). Большие пробки собрались на улицах Матросова и Советской Армии.
Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".
Комментарии
Все спешат.
елка на Сахарова мешает !
на объездной, у кафе Ноев Ковчег, снег растаял вместе с асфальтом
Если тяму не хватает грамотно проектировать улицы, организовывать дорожное движение и развивать общественный транспорт, разводите потоки по времени. На кой чёрт все едут на работу к 9? Пусть часть ездунов едет к 7, часть к 8. Как вариант на подумать.
Платные парковки делать надо. Пусть на общественном транспорте катаются.
09:59, мешает здание краевой администрации...
После каждой подобной новости прошу редакцию Амик узнать об итогах конкурса, который проводила администрация. Конкурс выиграла питерская компания, которая обещала провести работу по причинам и по ликвидации пробок в городе Барнауле. Если у кого-то есть информация, напишите.