3 км/ч до центра. Барнаул встал в серьезных пробках

Утренние пробки затруднили движение транспорта в Барнауле 2 марта. К 9:30, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов (серьезные пробки).

Одной из наиболее загруженных улиц стала Северо-Западная. Согласно информации сервиса, с 8 до 9 часов чтобы преодолеть трехкилометровый участок между улицей Антона Петрова и пр. Ленина, автомобилистам требовался час.

Напряженная ситуация с движением также наблюдается на участках проспекта Ленина (от ул. Северо-Западной до пр. Строителей) и шоссе Ленточный бор (перекрестки с Власихинской и Кутузова). Большие пробки собрались на улицах Матросова и Советской Армии.

Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".