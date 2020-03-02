Предпринимателя оштрафовали за продажу снюса в Алтайском крае

Славгородская межрайонная прокуратура провела проверку торговых точек и выявила отдел, который продавал бестабачные никотиносодержащие жевательные смеси – снюс.

Прокуроры возбудили административное дело, Роспотребнадзор признал предпринимателя виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Как уже сообщал amic.ru, в конце января депутаты алтайского Заксобрания приняли закон, который запрещает в регионе продажу снюса подросткам. Спустя 10 дней документ вступил в силу.

По словам экспертов, смеси вызывают быстрое привыкание. От их употребления возникают нарушения в работе сердечно-сосудистой, центральной нервной и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта.