Россиянам предложили ипотеку под 2,7%

В курортных поселениях Краснодарского края можно получить ипотечные кредиты под 2,7%. Об этом сообщают "Известия".
Программа сельской ипотеки запланирована на март 2020 года. До 23 февраля был открыт прием документов от банков, желающих принять в ней участие, началось заключение соглашений с кредитными организациями.
"Россельхозбанк уже активно включился в программу. Получить ипотеку можно под 2,7%. По информации Сбербанка запуск программы планируется в III квартале 2020 года", – уточняют в администрации Сочи.
В список сельских территорий Краснодарского края, участвующих в программе, вошли почти 1,7 тысячи населенных пунктов. В их числе Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово.
Комментарии
работу бы еще предложили
С работой да, это как лотерея. А новость хорошая.
И чего там делать? Там уже как Москва - Краснодарский край лопнет скоро, понаехавших уже больше, чем кубаноидов.
Зачем жильё там, где нет работы?
Дальний восток освоили,щяс за Кубань взялись.
Буксует сельская ипотека там, что жилье должна строить подрядная организация, а не заемщики своими силами. Деньги же ипотечные получает тоже эта подрядная организация после сдачи в эксплуатацию этого жилья или возможна выплата частями каждого промежуточного этапа работ. Очень красиво все выглядит снаружи, а как конфету развернешь..
Краснодар уже трещит по швам... Понаехали, администрация в шоке.