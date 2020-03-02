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Россиянам предложили ипотеку под 2,7%

, ИА "Амител"
Для этого придется переехать в курортную зону
Фото: Vbr.ru

Фото: Vbr.ru

В курортных поселениях Краснодарского края можно получить ипотечные кредиты под 2,7%. Об этом сообщают "Известия".

Программа сельской ипотеки запланирована на март 2020 года. До 23 февраля был открыт прием документов от банков, желающих принять в ней участие, началось заключение соглашений с кредитными организациями.

"Россельхозбанк уже активно включился в программу. Получить ипотеку можно под 2,7%. По информации Сбербанка запуск программы планируется в III квартале 2020 года", – уточняют в администрации Сочи.

В список сельских территорий Краснодарского края, участвующих в программе, вошли почти 1,7 тысячи населенных пунктов. В их числе Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

2.03.2020 10:14
- гость -

работу бы еще предложили

2.03.2020 10:31
Рыбак

С работой да, это как лотерея. А новость хорошая.

2.03.2020 10:40
- гость -

И чего там делать? Там уже как Москва - Краснодарский край лопнет скоро, понаехавших уже больше, чем кубаноидов.

2.03.2020 10:53
- гость -

Зачем жильё там, где нет работы?

2.03.2020 10:58
- гость -

Дальний восток освоили,щяс за Кубань взялись.

2.03.2020 11:36
Консультировался

Буксует сельская ипотека там, что жилье должна строить подрядная организация, а не заемщики своими силами. Деньги же ипотечные получает тоже эта подрядная организация после сдачи в эксплуатацию этого жилья или возможна выплата частями каждого промежуточного этапа работ. Очень красиво все выглядит снаружи, а как конфету развернешь..

2.03.2020 11:49
- гость -

Краснодар уже трещит по швам... Понаехали, администрация в шоке.

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