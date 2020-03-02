Россиянам предложили ипотеку под 2,7%

В курортных поселениях Краснодарского края можно получить ипотечные кредиты под 2,7%. Об этом сообщают "Известия".

Программа сельской ипотеки запланирована на март 2020 года. До 23 февраля был открыт прием документов от банков, желающих принять в ней участие, началось заключение соглашений с кредитными организациями.

"Россельхозбанк уже активно включился в программу. Получить ипотеку можно под 2,7%. По информации Сбербанка запуск программы планируется в III квартале 2020 года", – уточняют в администрации Сочи.

В список сельских территорий Краснодарского края, участвующих в программе, вошли почти 1,7 тысячи населенных пунктов. В их числе Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово.