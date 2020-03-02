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Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

, ИА "Амител"
Ежегодную индексацию поддержки планируют сохранить
Владимир Путин / Фото: sm-news.ru

Владимир Путин / Фото: sm-news.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках к программе материнского капитала. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает продление действия программы до 2026 года. Кроме того, он включает в себя ежегодную индексацию пособия на размер инфляции.

Выплаты смогут получать и мужчины, если они единственные усыновители первого ребенка. Это распространяется на случаи, когда решение суда об усыновлении вступило в законную силу не раньше 1 января 2020 года.

Программа материнского капитала заработала в России в 2007 году. Материальную поддержку могут получить семьи, где родился или усыновлен второй ребенок. Маткапитал нельзя обналичить, но деньги можно направить, например, на улучшение жилищных условий или оплату образования для детей.

Изначально размер маткапитала составлял 250 тыс. рублей, затем эта сумма индексировалась и достигла 453 тыс. рублей. С 2016 года индексацию приостановили.

Теперь программа "семейного" капитала снова предполагает ежегодную индексацию суммы на величину прогнозируемой инфляции. В 2020 году размер маткапитала составил 466,6 тысячи рублей, в 2021-м он достигнет 485 тысяч рублей, а в 2022 – 504 тысяч рублей.

С начала года маткапитал выплачивают семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен увеличиться до 616 617 рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.03.2020 10:45
- гость -

А отмену пенсионной реформы не собирается подписывать?
Если нет - пусть идёт кудрявым лесом.

2.03.2020 11:21
- гость -

вспомним с:т:о:я:
к 2020 россияне будут в среднем получать $2700 в месяц, иметь не менее 100 кв/м на семью из 3-х человек, а средний класс будет составлять более 1/2 населения. Инфляция снизится до 3%. Путинская концепция экономического развития России до 2020 г.»

2.03.2020 11:30
- гость -

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