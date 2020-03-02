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В Барнауле почтили память Бориса Немцова

, ИА "Амител"
Акцию провело реготделение партии "Яблоко"

Фото: алтайское реготделение "Яблока"

29 февраля в Барнауле прошла акция памяти политика Бориса Немцова, сообщили amic.ru в реготделении партии "Яблоко", выступившей организатором мероприятия.   

Митинг, согласованный с мэрией краевой столицы, состоялся в 13:00 на площади Свободы рядом с памятником жертвам политических репрессий. Судя по кадрам с акции, ее посетили больше 30 человек.

Открыл мероприятие лидер "Яблока" в Алтайском крае Александр Гончаренко стихами советского диссидента Александра Галича. Затем барнаульцы почтили память убитого пять лет назад политика минутой молчания.

Собравшиеся вспомнили, каким был Немцов. Кроме того, они обсудили планирующиеся поправки в Конституцию, потребовали освобождения политзаключенных и возвращения всенародных выборов на всех уровнях.

Напомним, российского оппозиционера Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В июле 2017 года суд приговорил экс-замкомандира чеченского батальона "Север" Заура Дадаева, которого признали виновным в убийстве политика, к 20 годам колонии строгого режима. Его соучастники получили от 11 до 19 лет заключения.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.03.2020 10:54
- гость -

Дочь Немцова назвала заказчика - но нет расследований, она же выразила недоумение по поводу награждения подозреваемого...

2.03.2020 10:58
- гость -

Посмотрите, во-первых, сколько их собралось. Человек 20. А значит, если в почти 700-тысячном городе всего пара десятков таких, то значит не все так плохо.
Во-вторых, посмотрите кто туда пришёл: предпенсы и совсем малолетние. То есть, те, кто сознательно прожил свою жизнь с антипозитивной программой (вначале они хотели разрушить СССР, теперь они хотят разрушить РФ), и те, кто ещё вообще ничего в жизни не понимает, которым можно забить голову россказнями. Люди продуктивного возраста, которые работают и являются опорой общества, игнорируют эту откровенно антироссийскую политсилу, которая всегда действует по госдеповским методичкам.

2.03.2020 11:00
- гость -

10:54 дочь Немцова может хоть фантастические рассказы писать - это не повод их читать. Так же не повод слушать ее побасенки про ее мнение, которое никого вообще не интересует.

2.03.2020 11:03
- гость -

2.03.2020 10:58
- гость -
Браво!!!

2.03.2020 11:08
- гость -


2.03.2020 10:58
- гость -

Это не только плохо, но и позорно для граждан страны, что они боятся выразить открыто свое мнение! А плохо то, что правят такие которые одобряют это убийство, замалчивают его и довели страну и ее населения до нищенского рабского состояния!

2.03.2020 11:09
- гость -

Всех присутствующих на карандаш.

2.03.2020 11:11
- гость -

Жил как субстанция в проруби, и прекратил свою жизнедеятельность тоже не приятно.
Из интересного за последние годы его политической жизни, можно отметить лишь его съемку в ххх-видео с телкой из агенства Эскортмоделс, да перехваты его переговоров с «соратниками», где он грязно материл большинство белокондомников типа Яшина.

2.03.2020 11:17
- гость -

Либераст и мелкий коррупционер. Потерял место у лохани, вот и заоппозиционировал.

2.03.2020 11:22
АБОРИГЕН

2.03.2020 11:17
- гость -
Он его не потерял, а отказался от него сознательно.

2.03.2020 11:33
- гость -

Конечно в защитниках у Немцова абориген, ну кто бы сомневался
Два сапога пара.

2.03.2020 11:34
- гость -

Гребень, его пнули из обоймы в 2003 году. И он стал экономическим советником сначала Кучмы, а потом Ющенко) Все сплошь замечательные люди, любящие Россию всем сердцем)

2.03.2020 11:37
- гость -

АБОРИГЕН
Ты мацы объелся, ?

2.03.2020 11:50
- гость -

2.03.2020 10:58
- гость -

Во-вторых, посмотрите кто туда пришёл: предпенсы .....То есть, те, кто сознательно прожил свою жизнь с антипозитивной программой (вначале они хотели разрушить СССР,
-------------------------------------------
Вы ошибаетесь! Те, кто разрушили СССР, сейчас у власти. И не они ли своей антипозитивной программой, направленной на ухудшение экономической и социальной жизни населения, фактически разрушают РФ?

2.03.2020 11:59
- гость -

2.03.2020 11:08
- гость -....позорно для граждан страны, что они боятся выразить открыто свое мнение!..
Не нужно судить о людях по себе. Граждане России открыто выражают своё мнение. Кто на выборах, кто на подобных междусобойчиках. Думаю, количество тех и других достаточно наглядно. Что называется " в семье не без урода".Ну а то, что уроды считают себя элитой. а уродами всех остальных, так это их личная проблема.

2.03.2020 12:18
АБОРИГЕН

Подводя некий промежуточный итог, вы, не дорогие и не уважаемые анонимы, по большей части заслуживаете то, что имеете сейчас. Как детей малых вас водят за нос. Хуже рабства может быть только раб поддерживающий это рабство, ДОБРОВОЛЬНО.

2.03.2020 12:23
- гость -

2.03.2020 11:59
. Граждане России открыто выражают своё мнение. Кто на выборах,


Сколько процентов ходит на выборы? То-то и оно! Хотя ресурсы на мероприятия тратятся огромные. Может, от того, что люди давно не верят в честные выборы, они не посещают избирательные участки?.

2.03.2020 12:26
технарь

жалкие паразиты, как удобно - человек умер и не может помешать сношать своё имя во имя ничтожных, сиюминутных выгод.

2.03.2020 12:27
- гость -

Узнай аборигена на фото. Месный тоже где то топчется.

2.03.2020 12:28
- гость -

2.03.2020 11:50
- гость -
Это ваши Явлинские ставили своей целью развалить СССР. Разве это неправда?
Те, кто сейчас у власти, те в период краха СССР были максимум старшими помощниками младших дворников, или вообще студентами. А Яблоко уже вовсю свергало ненавистных им коммунистов. Вот это правда. Вы одну страну в утиль спустили, хотите ещё одну на помойку отправить? Нет! Фиг вам, а не власть. Вы - выкормыши антикоммунистов, и американских либералов. Страна же вас презирает.

2.03.2020 12:32
- гость -

Абориген, вы кто такой, чтобы людей рабами называть? Вы кто такой?
Вот вы как раз и есть неуважаемый. И вашим знакомым и родственникам должно быть стыдно, что они хоть малейшее отношение к вам имеют.
Призываю аудиторию к полнейшему игнорированию этого негативного субъекта.

2.03.2020 12:35
- гость -

Убили его мусульмане из-за оскорбления их религиозных чувств-опубликование непотребных карикатур на пророка на эхе из журнала шарля эбдо.И нечего наводить тень на плетень.А дочка пусть так и считает:заказчик и исполнитель-верующие мусульмане.

2.03.2020 12:41
- гость -

Перед смертью миллиардер Борис хорошо поужинал в ресторане близ Красной площади,оплатив за двоих счёт,равный месячному бюджету простой российской семьи.
PS А Яшин недавно сказал,что Борис хорошо продвигал демократию в нашей стране.Ну и за свободу тот был,конечно.

2.03.2020 12:49
- гость -

2.03.2020 12:32
- гость -
Таким по барабану наш игнор.Их задача-слепое оскорбление нас,и они ее достигают.Используя малейшую возможность,они верещат на всех площадках с одной целью-выплеснуть свой яд на всех,а там хоть трава не расти.

2.03.2020 12:53
гость Гвоздь

гостю 12.35 -какие чувствительные мусульмане, только Аллах в защите не нуждается.

2.03.2020 12:57
АБОРИГЕН

2.03.2020 12:32
- гость -
Тут нет никакой нужды в оскорблениях, вы с этим и сами хорошо справляетесь.

2.03.2020 13:04
- гость -

2.03.2020 12:28
- гость -
2.03.2020 11:50
- гость -
Это ваши Явлинские ставили своей целью развалить СССР. Разве это неправда?
Те, кто сейчас у власти, те в период краха СССР были максимум старшими помощниками младших дворников, или вообще студентами
------------------------
Яблоко не ставило целью развалить СССР. А реформировать страну хотели все. Вы В.В. Путина послушайте. Он четко сказал, что причины распада СССР экономические. Что касается коммунистов, то и ВВП имел партбилет КПСС. В 90-годы был далеко не дворником. Но ведь он сознательно отказался от коммунистического партийного удостоверения. Если бы массовый выход ему подобных из партии, может, всё было по другому.

2.03.2020 13:05
- гость -

В игнор этого хлопчика! Подумаешь он себе фотокарточку Дениро взял, есть и получше артисты, и у нас тоже.
Ишь каковой, пришёл, нагадил, всех обозвал, ушёл. Ушёл - уходи. Не сиди тут с нами, кого ты рабами кличешь. Иди к своим американским холуям из Яблоки.

2.03.2020 13:05
- гость -

ВВП имел партбилет КПСС. В 90-годы был далеко не дворником. Но ведь он сознательно отказался от коммунистического партийного удостоверения. Если бы НЕ массовый выход ему подобных из партии, может, всё было по другому.

2.03.2020 13:07
- гость -

Немцова убили, чтобы сделать вовану приятно. Вован отметил организатора "сюрприза" медалькой. В годовщину убийства, что показательно. Глумятся нелюди.

2.03.2020 13:11
- гость -

13:04
Либерализм и паневропеизм - вот основные лозунги Яблока. Это разве не Развал СССР? Кто их друзья были? Демвыбор Гайдара. Гайдар не против СССР?
Вы не переводите стрелки!
Вот как сможете прокомментировать:
Финансирование избирательных кампаний «Яблока» в Государственную думу в 1990-е годы осуществляли крупные бизнесмены, кроме того поддержку оказывали иностранные спонсоры. Например, избирательную кампанию «Яблока» на выборах в Государственную думу 1999 года оплачивали группа «Мост» Владимира Гусинского, а также американский Фонд Сороса и немецкий Фонд Фридриха Эберта

2.03.2020 13:12
- гость -

Сорос что ли за Россию? А вы на его денежки страну растаскивали. Твари вы . Нет вам прощения.

2.03.2020 13:15
- гость -

13:07
Какому Вовану?
Из вованов известен лишь дружок Немцова - мастурбатор Рыжков. Так нелюди - это дружки Немцова?

2.03.2020 13:26
- гость -

Лучше меньше да лучше, помнится, говаривал вождь мирового пролетариата. Каждый из этих 30 человек стоит тысячи тех трусливых холопов, которых под угрозой увольнения/отчисления из вуза сгоняют на искусственные митинги в поц'держку сами знаете кого и какой партии.

2.03.2020 13:29
- гость -

12:53
---------------------------------
Ну и продолжайте так думать.Но только думайте.И при этом не рисуйте соответствующих карикатур и не пишите сатанинских стихов ))

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