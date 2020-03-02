В Барнауле почтили память Бориса Немцова

Фото: алтайское реготделение "Яблока"

29 февраля в Барнауле прошла акция памяти политика Бориса Немцова, сообщили amic.ru в реготделении партии "Яблоко", выступившей организатором мероприятия.

Митинг, согласованный с мэрией краевой столицы, состоялся в 13:00 на площади Свободы рядом с памятником жертвам политических репрессий. Судя по кадрам с акции, ее посетили больше 30 человек.

Открыл мероприятие лидер "Яблока" в Алтайском крае Александр Гончаренко стихами советского диссидента Александра Галича. Затем барнаульцы почтили память убитого пять лет назад политика минутой молчания.

Собравшиеся вспомнили, каким был Немцов. Кроме того, они обсудили планирующиеся поправки в Конституцию, потребовали освобождения политзаключенных и возвращения всенародных выборов на всех уровнях.

Напомним, российского оппозиционера Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В июле 2017 года суд приговорил экс-замкомандира чеченского батальона "Север" Заура Дадаева, которого признали виновным в убийстве политика, к 20 годам колонии строгого режима. Его соучастники получили от 11 до 19 лет заключения.