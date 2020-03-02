Волейболисты "Университета" выиграли на своей площадке

Волейболисты "Университета" в заключительном матче домашнего тура чемпионата России одержали победу над "Академией-Казань". Барнаульцы были сильнее во всех трех партиях: 25:19, 25:20, 25:21.

Самыми результативными у "студентов" стали Максим Ненашев, Иван Веригин и Максим Титов, набравшие по 10 очков.

До этого алтайские волейболисты дважды взяли верх над белгородским "Технологом-Белогорье" и одержали одну победу над волейболистами из Казани.

Барнаульцы по-прежнему на 14-м месте турнирной таблицы. Следующие матчи "студенты" проведут в конце марта в Новосибирске.