Миллион абонентов каждый день: факты о мобильном приложении "Мой Tele2" и не только

Ежесекундно аудитория приложения "Мой Tele2" – 20 тысяч человек. К концу 2019 года число активных пользователей личного кабинета выросло в два раза по сравнению с началом года. Оператор подвел итоги работы приложения "Мой Tele2" и заметил несколько интересных фактов. Вместе с Tele2 мы решили поделиться с вами моментами из жизни пользователей оператора. А чтобы было еще более занимательно, разбавили информацию о приложении фактами из истории сотовой связи и всемирной паутины.

Факт 1

Количество уникальных пользователей личного кабинета в приложении "Мой Tele2" в 2019 году в Сибири достигло более 1 500 000. Кстати, о Сибири. Между прочим, в Томске десять лет назад открылся первый в России завод по производству базовых станций 4G.

Факт 2

Ежедневно мобильное приложение "Мой Tele2" используют более миллиона абонентов по всей России. К слову, аудитория мирового интернета ежедневно растет на миллион. Так говорится в новом пакете отчетов о состоянии глобальной отрасли digital в 2019 году, который подготовили агентство We Are Social и сервис Hootsuite.

Факт 3

Самые популярные эмодзи при размещении лотов в "Маркете Tele2": кошка (использовали 24% абонентов), бомбочка (21%), смайлик "доллар" (17%). А вообще в мире, по исследованию Google, самым популярным смайликом признан плачущий от смеха человек. Также в пятерку лидеров вошли человек с поцелуем и сердечком, влюбленный смайл, сердце, а также довольный человек.

Факт 4

Говорят, о вкусах не спорят. Но на деле… Народ не отчаивается выяснить раз и навсегда, что все-таки лучше – Москва или Питер? Чай или кофе? Собаки или кошки? Рэп или рок? И самое животрепещущее – iOs или Android?

Tele2 не берется утверждать, но предлагает свою статистику. Взгляните на рейтинг по количеству пользователей мобильного приложения "Мой Tele2" среди разных производителей смартфонов. Samsung, Apple… А может лучше Huawei, среди владельцев которого больше всего счастливых абонентов Tele2? (

Статистика за декабрь 2019 года:

Huawei – 27,0% Samsung – 22,2% Xiaomi – 16,4% Apple – 8,1%.

Факт 5

Аудитория приложения "Мой Tele2" ежесекундно достигает 20 тысяч человек. Секунда – это очень много! Столько же тысяч бутылок "Кока-Колы" продается в секунду. Улитка за секунду успевает проползти целый сантиметр (правда, только в дождливую погоду). А поисковая система Google за это время обрабатывает около 63 000 поисковых запросов.

Факт 6

А вы знали, что технологии Short Message Service, или по-простому – SMS, уже 23 года? Когда-то это был самый популярный канал для обмена информацией. А сейчас? В "Маркете Tele2", например, 50,1% составляют лоты с минутами, 48,9% – с гигабайтами и только 1% – с SMS. Кажется, старые добрые эсэмэски с внедрением мобильного интернета и бесплатного Wi-Fi потеряли актуальность… Но не будем торопиться списывать их со счетов. Все-таки этот канал связи самый неприхотливый: достаточно наличия сотового покрытия и телефона под рукой. А популярные мессенджеры требуют еще как минимум одного условия: доступа к сети.

Факт 7



Сегодня для удобства пользователей многие сайты создают собственные приложения для смартфонов с облегченным интерфейсом и адаптированным функционалом. В Tele2 также позаботились о том, чтобы пользоваться личным кабинетом было удобно как со смартфона, так и с персонального компьютера. Согласно статистике оператора, 80% клиентов посетили "Маркет Tele2" в мобильном приложении, остальные заходили в сервис через личный кабинет на сайте. Все-таки именно мобильные приложения остаются незаменимыми проводниками в мире современного интернета!

А какие приложения пользуются наибольшей популярностью у россиян? Согласно аналитическому сервису Sensor Tower, почти всю пятерку самых скачиваемых приложений за первую половину 2019 захватил Марк Цукерберг. Только одно место принадлежит сервису TikTok, который за последний год стал аномально популярным.

Итак, самые скачиваемые приложения в App Store и Google Play:

WhatsApp

Facebook Messenger

Facebook

TikTok

Instagram

Факт 8



Центр цифровой экспертизы Роскачества проанализировал 18 приложений мобильных операторов. Эксперты оценивали по таким потребительским характеристикам, как безопасность, функциональность, производительность, удобство пользования, информация в интернет-магазине.

"Мой Tele2" стал абсолютным лидером рейтинга приложений для платформы Android с общим баллом 4,851 из 5 возможных. Кроме того, личный кабинет Tele2 вошел в категорию "лучших из лучших" приложений для iOS – он занял вторую позицию в рейтинге с отставанием от обладателя первого места в сотые доли балла. Приложение "Мой Tele2" получило максимальный балл по производительности и надежности на платформах Android и iOS, а на платформе Android – еще по безопасности.

Сравним, чем отличаются приложения для платформ Android и iOS.

Начнем с чисел. Примерно столько приложений вы найдете в Play Market и Apple App Store:

приложения для Android – 2,7 млн;

приложения для iOS – 2,2 млн.

Но количество – не всегда определяющий фактор. В Play Market до сих пор доступно большее количество бесплатных приложений, чем в App Store. Но лучшие игры для смартфонов все еще появляются сначала на iOS и более того, не всегда создаются для Android – 1:1!