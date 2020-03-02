Первые длинные выходные нынешней весны ждут россиян

Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут россиян в связи с празднованием Международного женского дня.

8 марта в 2020 году выпадает на воскресенье. Таким образом, выходной день переносится на понедельник, 9 марта.

Международный женский день ежегодно отмечают 8 марта. Праздник появился благодаря движению женщин за свои социальные и политические права, которое развернулось во второй половине XIX века в Европе и Северной Америке.

Позднее, в 1910 году, левая социалистка из Германии Клара Цеткин вынесла на трибуну Международной социалистической женской конференции предложение о ежегодном проведении Дня солидарности трудящихся женщин.