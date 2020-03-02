Забрал ухо и деньги. Жителя Алтайского края подозревают в разбое

Полиция Бийска задержала подозреваемого в разбое. Подробности сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Установлено, что горожанин выпивал со своей знакомой. В ходе застолья мужчина потребовал у собутыльницы деньги, но получил отказ. В ход пошли угрозы, а после бийчанин перешел к делу. Он ударил женщину ногой в грудь, затем взял со стола нож и приставил его к уху знакомой.

Не получив желаемого, он отрезал ей ухо, силой забрал из кармана 6 500 рублей и скрылся.

Полицейские нашли подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью". Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.