Барнаульские дольщики сами ищут деньги на достройку многоэтажки

Сотни дольщиков многоквартирного дома № 291 на Павловском тракте вынуждены снимать жилье или жить у родственников из-за нехватки средств на завершение строительства второй блок-секции, сообщают "Вести Алтай".

Барнаульцы в ожидании жилья написали петицию к властям с просьбой найти недостающие 25 млн рублей, чтобы закончить долгострой и заселить дольщиков, которые уже устали ждать.

"Для второй блок-секции сейчас нет даже 2 млн, для того чтобы завести отопление. Поэтому мы просили администрацию, "Барнаулкапстрой", чтобы нам выделили эти деньги. Но пока на 27 февраля у нас нет денег даже на то, чтобы купить батареи", – рассказала Светлана Сапожникова.

Многоквартирный дом по Павловскому тракту, 291, который возводится на средства дольщиков, превратился в долгострой в результате банкротства прежнего подрядчика, компании "СтройГАЗ". Сроки готовности и сдачи дома неоднократно переносились из-за образовавшегося разрыва в финансировании.

Как ранее писал amic.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора АО СЗ "Барнаулкапстрой". Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что в период с июля по сентябрь 2019 года руководитель лично получил от директора одной из фирм Барнаула около трех миллионов рублей. За это генеральный директор поручил своим подчиненным беспрепятственно проводить приемку выполненных работ по договору подряда и строительства. Сейчас подозреваемый находится под стражей.