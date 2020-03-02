Сербский режиссер Эмир Кустурица может приехать на Шукшинский кинофестиваль

Известный сербский режиссер, двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица может стать гостем Шукшинского кинофестиваля, который пройдет в конце июля в Алтайском крае. Постановщик уже дал согласие прилететь на мероприятие, сообщил amic.ru источник в оргкомитете.

Эмир Кустурица – культовый сербский режиссер, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы. Кроме работы в кино, Кустурица известен как участник рок-группы The No Smoking Orchestra. Со своим ансамблем он активно гастролирует по России.

Кустурица родился 24 ноября 1954 в Сараево (Югославия), в то время столице союзной республики Босния и Герцеговина в составе Югославии. Прославился такими лентами, как "Папа в командировке", "Время цыган", "Аризонская мечта", "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо".

Поворотным пунктом в судьбе режиссера стал фильм "Подполье" ("Андеграунд", 1995), принесший вторую "Золотую пальмовую ветвь". Картину представили как триумф десятилетия.

В последние годы Кустурица редко снимает удачные картины, но активно занимается публичной деятельностью. Является сторонником президента России Владимира Путина.

Постановщик часто подвергается нападкам за свои политические взгляды. В частности, режиссер известен тем, что является противником распада Югославии, и, несмотря на то, что этой страны уже не существует, продолжает называть себя югославом. В последние годы Кустурица живет и работает в Белграде, Париже и Нью-Йорке. Кроме режиссуры, он занимается литературой – пишет сценарии для других постановщиков.

Что касается Шукшинского фестиваля, то в 2020 году так же планируются более 50-ти различных мероприятий и показов фильмов. Сейчас формируется конкурсная программа, в которую, скорее всего, войдет картина про нашего земляка – оружейника Михаила Калашникова. Премьера киноленты состоялась 23 февраля и довольно хорошо идет в прокате. Также в число картин-участников может войти и фильм двух других наших земляков – "Счастье в конверте". Сценарий написал Евгений Бедарев, а режиссером ленты выступила Светлана Суханова.