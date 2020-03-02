Названа стоимость имущества обанкротившегося "Холидея"

Отчет о стоимости имущества обанкротившегося ретейлера "Холидей" опубликовали на сайте "Федресурс". По результатам оценки, рыночная стоимость недвижимости и земельных участков компании составляет 1,38 млрд руб.
Эксперты оценили нежилые здания, помещения и земельные участки. Всего 34 позиции. Объекты расположены в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях. Наибольшую рыночную стоимость – почти 300 млн руб. – имеет помещение площадью 9,2 тыс. кв. м, которое расположено на Бердском шоссе в Новосибирске, сообщает РБК.
Долги "Холидея" оцениваются почти в 17 млрд руб.
Как уже сообщал amic.ru, ранее конкурсный управляющий "Холидея" Трофим Кузнецов подал в суд несколько сотен заявлений по оспариванию сделок ретейлера с поставщиками из Барнаула, Новосибирска, Омска и других городов. Кузнецов требует признать незаконными договоры о поставках в преддверии банкротства сети.
Иными словами, если в суде победу одержит Кузнецов, то фирмам придется вернуть деньги за уже поставленную продукцию.
Комментарии
В Барнауле открылось много магазинов Фермер-центр.рф от тех же хозяев.
Товар в магазины привозят грузовики с надписями "Холидей" на бортах.
Вообще не парятся что палятся.
Пришло время создавать долги от нового юрлица. Никто ж не догадается. Через 3 года банкротство, пара десятков миллиардов с поставщиков, и все по новой.
и опять эти же поставщики сейчас будут поставлять товары этому фермеру)