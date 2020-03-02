Названа стоимость имущества обанкротившегося "Холидея"

Отчет о стоимости имущества обанкротившегося ретейлера "Холидей" опубликовали на сайте "Федресурс". По результатам оценки, рыночная стоимость недвижимости и земельных участков компании составляет 1,38 млрд руб.

Эксперты оценили нежилые здания, помещения и земельные участки. Всего 34 позиции. Объекты расположены в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях. Наибольшую рыночную стоимость – почти 300 млн руб. – имеет помещение площадью 9,2 тыс. кв. м, которое расположено на Бердском шоссе в Новосибирске, сообщает РБК.

Долги "Холидея" оцениваются почти в 17 млрд руб.

Как уже сообщал amic.ru, ранее конкурсный управляющий "Холидея" Трофим Кузнецов подал в суд несколько сотен заявлений по оспариванию сделок ретейлера с поставщиками из Барнаула, Новосибирска, Омска и других городов. Кузнецов требует признать незаконными договоры о поставках в преддверии банкротства сети.

Иными словами, если в суде победу одержит Кузнецов, то фирмам придется вернуть деньги за уже поставленную продукцию.