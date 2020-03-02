Психолог объяснила, почему блогер Диденко говорит в соцсетях о смерти мужа

Аптечный блогер Екатерина Диденко попала под шквал критики, после того как стала выкладывать в социальной сети видео, в которых говорила о смерти мужа и друзей. Они погибли во время празднования ее дня рождения на "вечеринке со льдом".
Другие же отнеслись к этому с пониманием – девушка осталась с двумя детьми, перенеся смерть трех близких людей: мужа и двух друзей.
Психолог Наталья Пятницкова в интервью телеканалу "360" объяснила поведение Диденко. По ее словам, это своего рода защитная реакция организма, помноженная на зависимость от социальных сетей.
Вдова просто ищет поддержки и понимания там, где она привыкла общаться – в интернете. Также у нее видны признаки посттравматического стрессового расстройства.
"Еще одним из вариантов может быть вторая фаза горя, для которой характерно не отрицание самого факта потери человека, а отрицание факта постоянства потери, – утверждает Пятницкова. – Человек еще не осознает всю глубину происшествия".
Психолог уверена, что Диденко потребуется еще некоторое время на то, чтобы в полной мере осознать произошедшее. Причем это может произойти как через две недели, так и через полгода, уточняет специалист.
Комментарии
ловит хайп, как сейчас говорят
В интернет лезут те кому не хватает живого общения, внимания, понимания.
Это болезнь технократического общества.
Поколение моральных уродов. И раньше были те, кто "ради красного словца не пожалеют и отца". Но теперь просто к желанию выделиться, не имея на это никаких объективных оснований, приложилась возможность монетизировать это желание. И ладно бы сами гибли при удовлетворении своих извращений, но ведь они толкают на подобное неокрепших юнцов, которые в подобных попытках гибнут, срываясь с высоты, с крыш электричек, залезая в клетки к тиграм и т.д.