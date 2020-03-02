Перинатальный центр "Дар" условно "подожгли" в Алтайском крае. Фото

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском краевом клиническом перинатальном центре "Дар" провели пожарно-тактические учения. По легенде, из-за короткого замыкания произошел пожар в подвальном помещении.

До прибытия пожарных персонал медучреждения эвакуировал пациентов и сотрудников, которые самостоятельно не смогли покинуть здание.

В ходе тренировки организовали звенья газодымозащитной службы для эвакуации пострадавших и тушение условного пожара. Также в учениях принял участие студенческий спасательный отряд "Олимп безопасности" АлтГПУ.

Как отмечают в ГУ МЧС по Алтайскому краю, тактический замысел учений отработан и выполнен успешно. Благодаря слаженным действиям работников центра и прибывших подразделений спасателей эвакуация и спасение пациентов и персонала, а также ликвидация пожара прошли в кратчайшие сроки.