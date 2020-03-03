Больше чем белье: в Барнауле появилась капсульная коллекция от известного блогера

Современное нательное белье не только привлекательно внешне. Оно настолько удобно и комфортно, что из разряда бельевого стиля неизбежно переходит в самостоятельный элемент одежды для дома, отдыха, города и путешествий. Главное – правильно его стилизовать. И правильно выбрать. Разумеется, не все виды белья подходят для повседневной носки. Но, например, коллекция Basic, разработанная компанией Alpalazone в коллаборации с блогером Надеждой Горшениной, создана специально для модных экспериментов.

Коллекция представлена в минималистичном дизайне, из комфортной, но при этом крепкой хлопковой ткани, в трех базовых цветовых решениях: черном, белом и бежевом. В коллекцию входят всего семь моделей вещей, которые идеально сочетаются между собой: футболка, майка, легинсы, топ-бюстье, трусы-"хипстеры", трусы с высокой талией и белая рубашка. Рубашка сшита из тончайшего хлопкового полотна, остальные модели – из более плотной ткани "в рубчик", невероятно популярной в этом сезоне.

Создатели Basic подчеркивают универсальность применения моделей из новой коллекции. Футболка, майка и легинсы незаменимы не только для комфортных домашних образов, но и в долгих поездках, на семейных прогулках. Топ-бюстье можно надевать не только с шортами для домашних комплектов, но и в повседневных образах: например, с джинсами или брюками с высокой талией, накидывая поверх расстегнутую рубашку или блейзер. Высокие трусы могут использоваться в качестве нижнего белья под одеждой, а также выступать самостоятельным элементом домашнего гардероба: с открытыми топами или укороченными футболками, а для большего комфорта можно добавить к образу стильный домашний халат или удлиненный кардиган.

Современная мода выходит за рамки привычного видения вещей. Границы, делящие одежду на категории, стираются, делая любой предмет гардероба многофункциональным и универсальным. Пришло время по-новому посмотреть и женское нижнее белье.

Международный женский день – праздник прекрасного. Этот еще один повод порадовать себя и близких, вспомнить о красоте, силе и нежности, которые существуют в каждой женщине. Alpalazone предлагает красивые пижамы, комплекты нижнего белья и удобную одежду для дома и города в качестве подарка к весеннему празднику. В магазине также можно приобрести подарочные карты.

Специально к 8 Марта магазин объявляет акцию: -30% на вторую вещь в чеке. Распространяется на женское белье и весь мужской ассортимент. Акция действует до 9 марта.

Одежду Alpalazone можно приобрести в фирменных салонах сети и на сайте. И в отделах сети, и в интернет-магазине действует выгодная бонусная система: можно списать до 30% суммы покупки бонусами.

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