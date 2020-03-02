Власти попросят сменить репертуар в колонках на барнаульском Арбате

Власти Барнаула обратятся с просьбой убавить громкость уличных колонок к руководству компании-оператора, аудиосообщения которой вызывают раздражение посетителей пешеходной улицы Мало-Тобольской, сообщают "Вести Алтай".

Соответствующее решение принято на общественном совете по развитию туризма при администрации краевой столицы.

"Поскольку это историческая часть города, то должна звучать история города Барнаула, – рассказал председатель организации Сергей Писарев. – Остальное пространство должна занимать музыка советских, российских композиторов, классическая музыка и совершенно небольшой процент может быть ненавязчивой рекламы, которую заказывают близлежащие арендаторы".

Кроме того, прозвучало предложение выпускать тематические аудиоблоки, приуроченные к праздникам. В частности, они могут быть посвящены Дню Победы, Дню города или Новому году.

Причиной для обсуждения этого вопроса стали жалобы посетителей барнаульского Арбата на громкую и навязчивую аудиорекламу из колонок в районе пересечения с проспектом Ленина.