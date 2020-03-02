Власти попросят сменить репертуар в колонках на барнаульском Арбате

Власти Барнаула обратятся с просьбой убавить громкость уличных колонок к руководству компании-оператора, аудиосообщения которой вызывают раздражение посетителей пешеходной улицы Мало-Тобольской, сообщают "Вести Алтай".
Соответствующее решение принято на общественном совете по развитию туризма при администрации краевой столицы.
"Поскольку это историческая часть города, то должна звучать история города Барнаула, – рассказал председатель организации Сергей Писарев. – Остальное пространство должна занимать музыка советских, российских композиторов, классическая музыка и совершенно небольшой процент может быть ненавязчивой рекламы, которую заказывают близлежащие арендаторы".
Кроме того, прозвучало предложение выпускать тематические аудиоблоки, приуроченные к праздникам. В частности, они могут быть посвящены Дню Победы, Дню города или Новому году.
Причиной для обсуждения этого вопроса стали жалобы посетителей барнаульского Арбата на громкую и навязчивую аудиорекламу из колонок в районе пересечения с проспектом Ленина.
Комментарии
Барнаульский Арбат - унылое жалкое зрелище.
Тоскливей нет места в Барнауле
Да хосспади... Верните уже туда базар, который там раньше был!..
да пусть гимн России крутят круглосуточно и выступления президента РФ
Только не его. Мне нравится предложения С. Писарева !!! Рекламы уже перебор - везде!
Ну это правда - находиться там больше десяти минут и не сойти с ума от этих жутких воплей нормальному человеку невозможно. Но оживить Мало-Тобольскую это вряд ли поможет: людям, зажатым в каменные тиски многоэтажек-новостроек, в которых нет даже нормальных дворов, хочется в свободное время погулять в тишине и среди зелени и тени, а не париться на раскаленной сковородке под звуки неважно чего - хоть рекламы, хоть исторических справок. Шум - он вообще отдыху не способствует.
На улице снежок, опять морозец жмёт )))
Ну да от политической и коммерческой рекламы страшно много шума. Исторические справки о гуннах и прочих народах здесь некогда живших гораздо интереснее.
Говорят у Аттилы было страшно много жён, причём от руки одной из них он безрассудно скончался.
Там было нормально до 90-х. Малотобольская была обычной улицей, но с минимумом транспорта, работали рыночные павильоны, народу было не сказать, что много, но как-то уютно было... А потом это место превратилось в помойку.
Барнаульский Арбат, равно как и весь туркластер "Барнаул- горнозаводской город", изначально был мёртворождённым.Согласен с гостем 15.01 - в свободное время нужно в лес, парк, сквер, к природе и пению птиц. Но городским и краевым властям нужно "что крестьяне, то и обезьяне" - Арбат, ВДНХ, гостиницу мирового бренда, никому не нужную, но чтобы было...Сколько бабла зарыто, можно было бы тот же Павлик в два раза расширить.
Ну у Павлика там на пересечении с Советской Армией частный сектор, кстати тоже кругом рекламные щиты.
А мне более-менее нравится ЧТО сделали и с Мало-Тобольской и со Старым базаром. Пусть уж лучше будет "слизано как у Москвы", чем эти вонючие шанхай-палатки, грязь и антисанитария, мусор и подозрительные личности на Мало-Тобольской и в округе.
В Старый Базар сейчас зайти приятно, да торговых точек стало поменьше, но думаю скоро место раскрутиться и люди пойдут. Приятно, что можно не просто зайти купить продукты, но и посидеть, отдохнуть, перекусить, да просто выпить чай-кофе)) Все красиво, опрятно. Цены, на мой взгляд, несколько выше, чем в других местах, но оно и понятно, там своя атмосфера))
Часто гуляем с ребенком по Мало-Тобольской и останавливаемся около Медведя)) и именно из "кафешки" напротив просто ужасная ОЧЕНЬ громкая реклама нон-стоп. Не представляю как там работает персонал целый день под эти шашлык-машлык и манты-пельмени-пирожки. У них раздражающая навязчивая реклама прям прямиком из 90-х и это конечно не радует. Но тут конечно как говориться деревню из девушки невозможно вывезти, так и здесь. Вывести дух "базарщины" из этого места придется еще очень и очень долго и приложить немало усилий.
Думаю лет через 5 это место станет значительно лучше, главное властям взять в свои руки вопрос с сохранением и использованием исторических купеческих домов на этой улице и восстановить торговый дом купца Сухова, что уже много лет стоит печальным памятником разрухи 90-х((((
Угу, когда рядом попутная музыка и дорога через Арбат веселее.
Мурку включите
Оживить эту мертвечину можно только одним- сделать квартал красных фонарей!
Не город, а рекламная помойка, все улицы в рекламных щитах, радио включаешь, там реклама каждые 10 минут, заходишь в ТЦ реклама по ушам долбит...