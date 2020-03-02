Назван универсальный способ как успокоить плачущего ребенка

Пользователь социальной сети Twitter под ником Pogpung выложил запись, на кадрах которой мужчина успокаивает плачущего ребенка. Для этого он включает малышу песню южнокорейского музыканта Чимина.

OMG SOMEBODY POSTED THIS ON FACEBOOK THIS IS SO ADORABLE 🥺 pic.twitter.com/JnOpsslMlz — Pogpung⁷ (@_ukae) February 28, 2020

"У него (Чимина, – прим. amic.ru) голос ангела, и при мысли о том, как он будет петь колыбельные своим будущим детям, я готов расплакаться", – поделился мужчина.

Пользователи в комментариях заявили, что такой способ работает и с другими детьми.

По словам комментаторов, голос Чимина, например, помогал им успокаивать детей во время длительной автомобильной поездки. Одна из пользовательниц заявила, что песни музыканта действуют не только на детей, но и на животных. Так, если ее девушки начинает хулиганить, она включает что-нибудь в исполнении южнокорейского певца, и пес успокаивается.