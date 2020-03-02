Спасатели прекратили поиск пропавших в Алтайском крае рыбаков

Сотрудники МЧС прекратили поиск пропавших в Каменском районе рыбаков. Пресс-служба краевого управления ведомства сообщает, что поиски не дали результатов, операция завершена, теперь по делу работает полиция.

Как уже писал amic.ru, двое барнаульцев 1959 и 1969 г. р. приехали на рыбалку 22 февраля и поставили палатку на острове в восьми километрах от базы отдыха "Трансмаш".

23 февраля в районе обской протоки Старая Обь обнаружили следы снегохода, уходящие в реку. В воде плавали сапог и перчатка.

24 февраля в район происшествия прибыла водолазная группа краевого спасательного отряда в составе шести человек. В течение нескольких дней пропавших искали с берега и с воды, в том числе с помощью эхолота. Однако обнаружить их не удалось.