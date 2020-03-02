Алтайская чиновница опровергла связь между своим увольнением и отравлением детей

Информация об увольнении замминистра здравоохранения Республики Алтай Александры Путиловой из-за скандала с массовым отравлением детей не соответствуют действительности. Об этом сама Путилова рассказала amic.ru. По ее словам, решение об увольнении она приняла самостоятельно еще до произошедшего, так как ей предложили работу в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Уволиться решила сама

В пятницу, 28 февраля, глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил на своей странице в Instagram о том, что директор школы-интерната им. Жукова, где произошло массовое отравление детей, будет уволен. Хорохордин также заявил, что из-за отравления сирот наказаны и другие ответственные лица. "Кроме того, к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечена и.о. министра образования О.С. Саврасова. Замминистра здравоохранения А.А. Путилова, исполнявшая обязанности министра в момент вспышки инфекции, после этого случая написала заявление и была уволена по собственному желанию", – сообщил глава региона в Instagram.

Однако сама Путилова рассказала amic.ru, что уволилась она совершенно по другим причинам: ее пригласили на должность начальника отдела планирования объемов и стандартизации медицинской помощи Минздрава Алтайского края.

"Я сама уволилась, мне неинтересно было работать в команде, сложившейся на тот момент (в Республике Алтай, – прим. ред.). Перспектив для дальнейшего развития я не видела абсолютно. Ситуация в здравоохранении патовая, и менять ее мало кто собирается. А здесь (в Алтайском крае, – прим. ред.) мне было интересно это направление. Я и до моего перехода в Республику Алтай занималась долгосрочными программами и стратегическими планами. И меня устраивает сложившаяся здесь команда, я вижу, что здесь можно конструктивно работать, мне это интересно, тем более это мой родной регион", – рассказала Путилова.

Она подчеркнула, что на новую должность ее пригласили еще за неделю до массового отравления сирот в интернате. А уволилась по собственному желанию она 10 февраля.

"Мне предложили работу по совершенно другому направлению, по стратегическому менеджменту в здравоохранении. А 10 февраля я уже официально была уволена из Минздрава Республики Алтай по собственному желанию. 7 февраля министр Сергей Коваленко уже знал о моем решении, и знало о нем все министерство. Я не понимаю, почему произошел такой недосмотр", – рассказала Путилова.

Экс-замминистра заявила, что межведомственная комиссия, которая разбиралась в случившемся, не могла повлиять на ее увольнение, так как была создана только 10 февраля.

По словам чиновницы, публикации о ее увольнении из-за вспышки инфекции портят ее репутацию. Кроме того, это может помешать назначению на новую должность.

"Сейчас я жду конкурс на эту должность, а эти публикации ставят в неизвестно какое состояние мою деловую репутацию", – сообщила собеседница.

Что произошло в школе-интернате имени Жукова?

С 6 по 9 февраля 2020 года в республиканскую больницу доставили 30 детей. Позднее у 17 несовершеннолетних была диагностирована норовирусная инфекция. Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной кишечной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела) и характеризуются быстрым течением. Передаются фекально-оральным путем, в том числе через грязную посуду и плохо вымытые овощи и фрукты.

По данным прокуратуры Республики Алтай, жалобы на плохое самочувствие воспитателям и медработнику интерната начали поступать 5 февраля 2020 года. Руководство интерната скрыло факты заболевания детей, что способствовало распространению инфекции.

В ходе проверки прокуратуры были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части проведения дезинфекции, организации питания несовершеннолетних. Прокурор вынес представление директору образовательной организации, заместителем прокурора республики внесены представления министру образования и науки Республики Алтай, министру здравоохранения республики.

В настоящее время правоохранители проводят проверки на наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").