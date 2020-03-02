Цены на жилье в Барнауле продолжают расти

В феврале в Барнауле продолжилась наметившаяся с прошлого года тенденция к росту стоимости жилья, сообщает "Алтайский портал недвижимости". Цена за "квадрат" готовых квартир превысила 51 тысячу рублей, а на первичном рынке – 49 тысяч рублей.

Сильнее всего дорожают квартиры-студии. Их цена взлетела в среднем на 3 тысячи рублей за "квадрат". Дешевеет большое жилье. Его квадратный метр потерял в цене около 2,5 тысячи рублей.

В благоустроенных и приближенных к центральной части Барнаула районах наблюдается рост стоимости жилья, в то время как в удаленных от центра местах жилфонд стремительно дешевеет. Максимальное падение цены отмечено на Солнечной Поляне и ВРЗ – на 5 тысяч рублей за "квадрат".

После обрушения во время аномальных снегопадов восстанавливается стоимость коттеджей. За февраль они подорожали с 33 тысяч до 36 тысяч рублей за кв.м.

Прибавили в цене и гаражи – в среднем на 3,4 тысячи рублей, достигнув 26,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Ранее amic.ru писал, что жилая недвижимость в России в 2020 году может подорожать на 13-15%. Наблюдается снижение объемов предложения нового жилья. Так, за полгода этот показатель упал примерно на 20% – со 130 млн квадратных метров до 100. Тем не менее спрос на жилье в стране повышается, что позволяет застройщикам увеличивать ценники на квартиры, себестоимость которых практически никак не меняется.