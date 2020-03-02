Алтайский спортсмен стал чемпионом Европы

Бийчанин Сергей Каменский завоевал золото чемпионата Европы по стрельбе. Соревнования состоялись в Польше.

Каменский в команде с Владимиром Масленниковым из Свердловской области и москвичом Александром Дрягиным занял первое место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Российские снайперы в борьбе за победу опередили стрелков из Хорватии. Третье место у команды Франции, которая в перестрелке за бронзу оказалась лучше украинских спортсменов.

Отмечается, что российская команда вышла из квалификации с первым результатом, установив рекорд Европы.