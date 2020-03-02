ДТП спровоцировало двухкилометровую пробку в центре Барнаула

Из-за аварии в левом ряду в направлении улицы Советской Армии возникла огромная пробка на проспекте Строителей в Барнауле.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 13:35, протяженность транспортного затора составляет почти два километра.

Он растянулся от пересечения с проспектом Красноармейским до перекрестка с улицей Советской Армии.

Также затруднен выезд на проспект Строителей с других улиц. Пробки на несколько сотен метров растянулись от улиц Челюскинцев и Советской Армии, а также переулка Ядринцева.