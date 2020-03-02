Эффектная девушка из Барнаула вылетела из шоу "Холостяк" в первом выпуске

1 марта на телеканале ТНТ вышел в эфир первый выпуск шоу "Холостяк". Жених – стоматолог из США Антон Криворотов – исключил сразу девять девушек, участвующих в борьбе за его сердце. Среди них 31-летняя София Линда Чи из Барнаула.

Известно, что она мастер-гармонизатор. Училась в Алтайском государственном институте культуры, но вуз бросила. По специальности – дизайнер. Решила прийти на шоу, потому что ей всегда было интересно сняться в телепроекте. Идеальный мужчина для девушки – Михаил Прохоров.

На своей странице в соцсетях София не стесняется публиковать фотографии в обнаженном виде. Однако эффектная внешность не помогла брюнетке войти в число претенденток для дальнейшего участия в проекте.

На первом этапе врачу помогали определиться с выбором актеры Ирина Горбачева и Павел Деревянко. Криворотов познакомился со всеми участницами телешоу и из 25 выбрал только 16. В итоге девятерым девушкам не повезло, они не получили заветной розы от холостяка.

Среди оставшихся оказались актриса сериала "Физрук" Полина Гренц, экс-жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова и финалистка шоу "План Б" с Тимуром Батрутдиновым Олеся Романо. Следующие выпуски шоу будут сниматься в Португалии.