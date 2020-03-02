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Эффектная девушка из Барнаула вылетела из шоу "Холостяк" в первом выпуске

, ИА "Амител"
София Линда Чи занимается фотографией и не стесняется публиковать свои обнаженные снимки

1 марта на телеканале ТНТ вышел в эфир первый выпуск шоу "Холостяк". Жених – стоматолог из США Антон Криворотов – исключил сразу девять девушек, участвующих в борьбе за его сердце. Среди них 31-летняя София Линда Чи из Барнаула.

Известно, что она мастер-гармонизатор. Училась в Алтайском государственном институте культуры, но вуз бросила. По специальности – дизайнер. Решила прийти на шоу, потому что ей всегда было интересно сняться в телепроекте. Идеальный мужчина для девушки – Михаил Прохоров.

На своей странице в соцсетях София не стесняется публиковать фотографии в обнаженном виде. Однако эффектная внешность не помогла брюнетке войти в число претенденток для дальнейшего участия в проекте.

На первом этапе врачу помогали определиться с выбором актеры Ирина Горбачева и Павел Деревянко. Криворотов познакомился со всеми участницами телешоу и из 25 выбрал только 16. В итоге девятерым девушкам не повезло, они не получили заветной розы от холостяка.

Среди оставшихся оказались актриса сериала "Физрук" Полина Гренц, экс-жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова и финалистка шоу "План Б" с Тимуром Батрутдиновым Олеся Романо. Следующие выпуски шоу будут сниматься в Португалии.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⠀ Письмо Богу 🌊✨🕊 ⠀ Бали — место, которое последние 7 лет я привыкла считать своим домом. Что этот отрезок жизни значит для меня, думаю по настоящему смогут понять только самые близкие люди, с кем я делила свой путь от момента, когда все началось. Теперь все по другому, другая я. Но тот, поистине, свободный, полный ярких красок, эмоций, вкуса и цвета опыт, я бы не променяла ни на какие богатства мира!! 🌈✨ Многие люди случайно узнают о "магии" острова от своих знакомых и прилетая на Бали часто разочаровываются. Это не удивительно, ведь даже наличие хорошего проводника не гарантирует, что остров вам откроется. Какой вы — таким и остров явится для вас! Бали — это Дом. ☀️ Место, где я настоящая — с солеными, кудрявыми волосами, босоногая, открытая, влюблённая в жизнь!! Там у меня есть своя тайная пещера, чтобы поплакать, когда захочу; дикий пляж — чтобы позагорать и поплавать голышом; гора, стоя на краю которой можно увидеть всю линию горизонта и необъятность океана; можно закопаться во влажные джунгли и почувствовать себя Маугли, или же съездить на север, чтобы полюбоваться вулканами, подзарядиться силой у водопадов. Есть Убуд — где медитация, йога, танцы у костра, магия и шаманы. 🔥 Жизнь на острове — это настоящее приключение 24/7! Круговорот живности в природе, там ты никогда не чувствуешь себя одиноким!🦎 Остров подарил мне настоящую любовь, там же я узнала кто я, чего хочу и куда иду. Всего и не перечислить!! Сейчас я в Москве. Тут по своему хорошо, но я в гостях. Получаю важные уроки. И мне нравится этот ритм, нравится сам путь и результат. Иногда я спрашиваю себя — где живет мое сердце? Ответ, конечно, очевиден! 🌊☀️🌴 Тогда почему я все ещё здесь? Набираюсь силы, вот почему! Учусь совершенно противоположным вещам. Москва делает меня полнее, увереннее, быстрее, оттачивает мой центр, так сказать. Но вот какое дело, в последние недели две или три, вертится в голове один и тот же вопрос, а не пора ли возвращаться домой?! И тут я призадумалась.. Это будет шаг назад или шаг вперёд? Эй ты, вселенная, что скажешь?!? Ответа пока нет.. Наблюдаю, жду ясности.. Такие мысли.. Угу 👀 Photo by @anatolievs 🕊

Публикация от Gallery of my Soul ♡ ❍ 🕊 (@sofia_linda_chi)

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

2.03.2020 14:22
- гость -

сидела чтоль? вся в партоках...

2.03.2020 14:31
- гость -

эффектная? да страшная она до ужаса...

2.03.2020 14:40
гость

ГРЁБАНННО-ИСПАНСКИЙ СТЫД!!!!
Понятно почему её погнали тряпками на мороз!!!! это ж мумия тутанхомона!!!
руки то совсем как у старухи!! страшна и худа+ облезлая!

2.03.2020 14:42
гость

Худая корова - ещё не газель (фото в розовом ). Не все мужчины расписнЫх любят .

2.03.2020 14:44
гость

Что за порнуха?! На материале должна быть метка 18+, вас дети читают!

2.03.2020 14:47
- гость -

Мои пять копеек.
Баба с внешностью тайского трансвестита - это на любителя. Я - не он.
Худовата, суховата.
Прицепом наверное болячки, типичные для провинциальной королевы.
Тату хорошие, но на любителя, к тату должны прилагаться попа и Тити, а их нет (

2.03.2020 14:47
гость

Это реклама эскорт-услуг?

2.03.2020 14:49
- гость -

Када я ие пёр, то у ие ишшо не было стока партаков)
Это ие в Маскве испортили)

2.03.2020 14:54
гость

чё по чём?

2.03.2020 14:57
- гость -

Аха-ха!!! Сказочное_Бали

2.03.2020 15:14
романтик

Мне не нравится

2.03.2020 15:23
Мэри

На проститутку похожа

2.03.2020 15:32
- гость -

Идеальный мужчина для девушки – Михаил Прохоров

Он об этом знает? Иначе сбежал бы в Антарктиду, пешком.

2.03.2020 15:38
линда чи

Страшна как смертный грех

2.03.2020 16:05
- гость -

Поддерживаю стоматолога!

2.03.2020 16:29
Кот.Без сапог.

На стуле когда, можно прилудить... А для женитьбы, да ещё за Прохора. Он таких самолётами оптом на лыжню альпийскую заказывал

2.03.2020 16:31
- гость -

Правда, этой даме пора завязывать с размещением фото своего тела. Не красиво, не умно, не нужно.

2.03.2020 16:47
- гость -

Я б такую тоже выбраковал... К такой страхолюдной внешности еще и вдобавок неадекватное самомнение.

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