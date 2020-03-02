Видео с места захвата 30 заложников на Филиппинах появилось в Сети

Вооруженный мужчина захватил заложников в торговом центре в столице Филиппин – Маниле, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Он забаррикадировался в одном из помещений здания и удерживает там около 30 заложников. Один из посетителей торгового центра пострадал.
Сейчас полицейские ведут переговоры с захватчиком. По данным местных СМИ, это бывший работник торгового центра, который трудился в нем охранником. Его требования пока неизвестны.
Видео захвата заложников в Twitter опубликовал телеканал CCTV Asia Pacific. На кадрах хорошо слышны испуганные крики, и видно, как люди в страхе покидают здание.
🇵🇭 #突发 3月2日上午，#菲律宾 首都大马尼拉区圣胡安市的一个商场发生 #人质 #劫持 事件。警方已经派员到现场控制情况。有消息称，该商场的一名前任保安劫持了近30名左右的人质。该区域目前已经封闭。 pic.twitter.com/eLqP1FUw3W— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) March 2, 2020
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