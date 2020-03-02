Видео с места захвата 30 заложников на Филиппинах появилось в Сети

Вооруженный мужчина захватил заложников в торговом центре в столице Филиппин – Маниле, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Он забаррикадировался в одном из помещений здания и удерживает там около 30 заложников. Один из посетителей торгового центра пострадал.

Сейчас полицейские ведут переговоры с захватчиком. По данным местных СМИ, это бывший работник торгового центра, который трудился в нем охранником. Его требования пока неизвестны.

Видео захвата заложников в Twitter опубликовал телеканал CCTV Asia Pacific. На кадрах хорошо слышны испуганные крики, и видно, как люди в страхе покидают здание.