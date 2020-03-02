Население Барнаула увеличилось за счет мигрантов

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Барнаула подвел итог мониторинга миграционной ситуации в городе за 2019 год. По данным ведомства, в прошлом году – впервые после трехлетнего спада – наблюдалась динамика миграционных процессов.
Число приехавших в город по сравнению с 2018-м увеличилось на 1,6% (17 543 человека), число покинувших краевую столицу уменьшилось на 5,5% (16 283 человека). Таким образом, прирост населения за январь-сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го увеличился в 39,4 раза – с 32 до 1260 человек.
При этом уровень международной миграции снизился на 17,5%: в Барнаул переехали 878 человек из-за рубежа. В основном люди едут в столицу Алтайского края из Казахстана.
Как отмечают в мэрии, миграционный прирост повлиял на восстановление положительной динамики численности населения города, которая на 1 января 2020 составила 697 тыс.человек.
Комментарии
Не успели всеолтайски избрать, а уже такие динамики прут.
#вставаниесколен
а гастробайтеры которые на работу приезжают, их тоже считают?
Процесс затрагивает всю страну.
Житель Москвы рассказывает: «Вот что значит массовка! Если раньше деревенские проникали в города "мелкими порциями" и были просто вынуждены подстраиваться под существующий уклад, то при активном заполонении массовка уже заставляла подстраиваться и переделываться под себя. В относительном микромасштабе та же Москва. Как социума ее уже не стало. "Понаехали" и переделали ее под знакомый уклад своих Мухосрансков и Задрючинсков.
В макромасштабе происходит переделка страны. Мигранты из ближнего зарубежья не желают приспосабливаться и переделываться под традиционную культуру нового места жительства. Идет переделка под них. Возникают эдакие мутанты социума. Не могу спорить, может такая интеграция и закономерный процесс. Не знаю. Я просто констатирую факты.»
Только уезжают лучшие, в приезжают из деревень и сел
Геноцид местного населения