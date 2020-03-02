Население Барнаула увеличилось за счет мигрантов

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Барнаула подвел итог мониторинга миграционной ситуации в городе за 2019 год. По данным ведомства, в прошлом году – впервые после трехлетнего спада – наблюдалась динамика миграционных процессов.

Число приехавших в город по сравнению с 2018-м увеличилось на 1,6% (17 543 человека), число покинувших краевую столицу уменьшилось на 5,5% (16 283 человека). Таким образом, прирост населения за январь-сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го увеличился в 39,4 раза – с 32 до 1260 человек.

При этом уровень международной миграции снизился на 17,5%: в Барнаул переехали 878 человек из-за рубежа. В основном люди едут в столицу Алтайского края из Казахстана.

Как отмечают в мэрии, миграционный прирост повлиял на восстановление положительной динамики численности населения города, которая на 1 января 2020 составила 697 тыс.человек.