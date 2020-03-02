Срочникам в российской армии будут платить от двух тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий денежное довольствие для солдат-срочников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, призывникам ежемесячно будут выплачивать по две тысячи рублей плюс надбавки за особые условия службы.

В частности, задачи с риском для жизни в мирное время оцениваются в тысячу рублей, командование подразделением – в 800 рублей, а работа с гостайной и квалификация – от 200 до 500 рублей.

Кроме того, во время увольнения в запас военнослужащим срочной службы выплатят дополнительный оклад.