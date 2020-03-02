Бумеранг добра: в сети магазинов "KORS" проходит благотворительная акция

С 1 по 15 марта 2020 года, сеть магазинов "KORS" совместно с общественной организацией “Дыхание Жизни” проводит благотворительную акцию “Бумеранг добра” по сбору средств для детей, оставшихся без попечения родителей.

Пожалуй, наибольшим проявлением добра каждый окутан в детстве. Маленькие люди не рождаются добрыми или злыми: их личность формирует окружающий мир. Родители – это первый и самый важный пример будущего поведения ребенка. Но, к сожалению, не у каждого они есть.

Добро не обязательно должно быть проявлением чего-то великого. Даже маленькое добро возвращается в разы большим. Приглашаем все желающих творить добрые дела в магазины сети "KORS". До 15 марта в магазинах осуществляют прием игрушек, книг и детских вещей на любой возраст. Все, что уже не пригодится вашим детям, может оказаться полезным для других ребят. Собранные вещи и средства будут переданы волонтерам для сортировки и передачи в детские дома и семьи нуждающихся.

Не бойтесь дать мало, это гораздо больше, чем ничего!

Подробности акции у продавцов магазинов сети "KORS"

Адреса магазинов: https://kors22.ru/shops/