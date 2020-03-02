"АлтайБаскет" проиграл и выиграл в Ставрополе

Очередные матчи второй Суперлиги по баскетболу состоялись в минувшие выходные, 29 февраля и 1 марта. В Ставрополе местное "Динамо" принимало "АлтайБаскет".

В первом матче хозяева одержали победу со счетом 94:66. У барнаульцев самым результативным оказался Артем Кузьмин, набравший 15 очков и сделавший семь подборов.

На следующий день алтайские баскетболисты взяли реванш с результатом 83:78. Лучшим стал Дмитрий Злобин, набравший 21 очко и сделавший 9 подборов.

После этих матчей барнаульцы по-прежнему делят со ставропольцами первое место в турнирной таблице. В следующем туре 9 и 10 марта "АлтайБаскет" в Барнауле сыграет с ростовской командой "БАРС-РГЭУ".