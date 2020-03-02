"Подразумевает инвалидность". Барнаульская школьница идет на поправку после травмы

Состояние девочки, получившей серьезную травму в барнаульской СОШ № 31, улучшается. Об этом радио "Маяк" в Барнауле сообщила ее тренер Лариса Сусдорф.

Юная спортсменка – абсолютная победительница первенства края по художественной гимнастике, и ее наставница желает помочь подопечной вернуться в спорт.

"Состояние Вероники улучшилось, но она еще очень слабенькая, много спит. Ей делают капельницы. У нее была трепанация черепа, а трепанация подразумевает инвалидность, – рассказала Сусдорф. – Но Вероника по натуре боец, очень целеустремленная девочка. Конечно, она захочет вернуться в спорт, и я ей в этом буду помогать".

По словам тренера, для этого потребуется вставить в череп специальные пластины. Близкие школьницы сейчас выбирают клинику, в которой можно будет сделать эту операцию.

Как ранее писал amic.ru, сверстник толкнул девочку на лестнице. Она упала и сильно ударилась головой. По словам матери, до ее приезда учитель даже не вызвал скорую, потому что "не знал ее номера". Школьного врача же на месте не оказалось.

При женщине в учебном учреждении ее дочь потеряла сознание. В городской больнице ей экстренно выполнили трепанацию черепа.

Следователи возбудили уголовное дело. В действиях должностных лиц школы правоохранители выявили признаки оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей.

В барнаульском комитете по образованию уточнили, что до приезда матери учителя оказали первую помощь несовершеннолетней. Состояние девочки было удовлетворительным.