Тарифы ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

В Министерстве строительства и ЖКХ рассказали, что стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы. Это касается регионов, где платежи за эту услугу начисляются по нормативам, а не по счетчикам. Во втором случае жильцы платят за реально потраченные ресурсы.
"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", – заявили "Известиям" в Минстрое.
По словам первого зампреда фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, перерасчет стоимости услуг отопления – правильное решение. При этом нельзя распространять меру на все регионы России, так как везде погодные условия разные.
Комментарии
Это касается регионов, где платежи за эту услугу начисляются по нормативам, а не по счетчикам.
вот эта да, в рф целые регионы нарушают постановление правительства №354 от 06.05.2011 )))
или новость в свете предстоящего 22.04...
в городе если осталось пару домов без ОДсчетчиков - то и прям им КАААК снизят))))
2.03.2020 16:42
- гость -
есть способ нарушить - выбраковка сч-ка и пару лет чинят, в это время типа по нормативу, только тсссс
в свете предстоящего 22.04...
с каждым днем скоро такое начнется, ууу