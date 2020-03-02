Тарифы ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

В Министерстве строительства и ЖКХ рассказали, что стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы. Это касается регионов, где платежи за эту услугу начисляются по нормативам, а не по счетчикам. Во втором случае жильцы платят за реально потраченные ресурсы.

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", – заявили "Известиям" в Минстрое.

По словам первого зампреда фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, перерасчет стоимости услуг отопления – правильное решение. При этом нельзя распространять меру на все регионы России, так как везде погодные условия разные.