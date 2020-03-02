Еще не весна. В Алтайском крае похолодает до -16°C

Синоптики предупреждают население Алтайского края о перепадах дневных и ночных температур в первую неделю весны.

По информации регионального Гидрометцентра, с 3 по 5 марта в светлое время суток воздух может прогреваться от -4°C до +5°C.

По ночам же будет постепенно холодать. В последующие две ночи столбик термометра на большей части территории опустится до -3…-8 градусов, а 5 марта – до -5…-10 градусов.

По прогнозу метеорологов, во вторник холоднее всего в темное время суток будет в южных районах (до -14°C), в среду – в западных (до -14°C), а в четверг – в предгорных (до -16°C).