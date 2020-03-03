Кредит "без звездочек": как не ошибиться с выбором банковского предложения

Сейчас банки предлагают гражданам множество вариантов кредитных продуктов. Не секрет, что порой они применяют маркетинговые уловки, которые идут вразрез с интересами клиента. Поэтому к выбору кредита или кредитной карты нужно подходить тщательно: изучать не только информацию самого банка, но и использовать дополнительные источники.

В Сети можно найти порталы, дающие объективную оценку кредитных программ, где рассматривают предложения со всех сторон и говорят о них без прикрас. В итоге клиент получает информацию, благодаря которой может принять взвешенное решение в пользу того или иного банка.

Один из таких сервисов-помощников – Brobank.ru. Это масштабная площадка, где собрана информация обо всех самых популярных банках в России. Задача сервиса – донести до клиента наиболее полную информацию о кредитах и картах, помочь выбрать лучший, самый выгодный вариант.

Основные направления деятельности портала – подбор кредитов и кредитных карт. Все предложения сопровождаются подробным описанием. Не нужно перебирать сайты и искать тарифы. Пользователь видит конкретную кредитную карту и весь расклад по ней: требования к заемщику, необходимые документы, реальные ставки и тарификацию. Если продукт понравился, можно тут же подать заявку на его выдачу. И все это в режиме онлайн и абсолютно бесплатно.

Специалисты портала внимательно следят за изменениями на рынке. Если какой-либо банк выпускает новую кредитную карту, сведения о ней оперативно появляются на сайте. На площадку попадают предложения только честных и проверенных компаний.

Сервис предоставляет и другие информационные услуги, которыми клиенты могут пользоваться бесплатно. Это получение сведений о дебетовых картах, картах рассрочки, программах рефинансирования, микрокредитах. Здесь также можно найти партнерские сервисы по проверке кредитной истории или воспользоваться кредитным калькулятором. В онлайн-журнале "Бробанк" публикуется полезная финансовая информация.

Портал также предлагает отдельные программы для пенсионеров, студентов, граждан с плохой кредитной историей. Есть и кредитные карты с доставкой на дом, а также специальные продукты для снятия наличных.

С подобными сервисами поиск лучшего кредита или кредитной карты становится простым, быстрым и самое главное – честным: клиент сразу видит реальные условия "без звездочек".

Бробанк.ру

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