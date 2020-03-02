Россиянок предложили не наказывать за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст комментарии к проекту нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Активисты предложили отменить наказание за занятие проституцией.
По словам правозащитников, статья за оказание интимных услуг способствует коррупции, потому что в большинстве случаев такие дела из-за взяток до суда не доходят. Кроме того, статья сводит к минимуму шансы секс-работниц найти легальную работу.
Зачастую "ночным бабочкам" не одобряют кредиты, иногда их детей не берут в вузы или на службу, пишет "Коммерсантъ".
Напомним, согласно статье 6.11 КоАП РФ за занятие проституцией грозит штраф в размере от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей.
Комментарии
Вот и новая скрепа. Насти-Рыбки наше ффсё!
Проститутка заслуживает большего уважения, чем депутаты и чиновники!
Власть бы лучше задалась вопросом, почему собственно процветает разгул низкой социальной ответственности со стороны слабого пола и принимало меры другого - экономического характера для снижения данного разгула. Кроме как на наказать ума более не хватает.
Надо внести это в новую Конституцию.
Прости тут, говорят, там не прощай.