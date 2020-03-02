Алтайского экс-министра подозревают в покупке Land Cruiser вместо пожарной техники

Бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Следователи выяснили, что обвиняемый в начале 2019 года по своему усмотрению распорядился средствами, выделенными региону в рамках госпрограммы "Развитие лесного хозяйства". Деньги нужно было направить на закупку лесопожарного оборудования и техники для сохранения алтайских лесов.

Несмотря на запрет покупать транспорт для госслужащих дороже 2,5 млн рублей, чиновник на поступившие средства организовал закупку внедорожника Toyota Land Cruiser 200 за 6,1 млн рублей.

Обвинительное заключение утвердил Горно-Алтайский транспортный прокурор. Уголовное дело направлено в суд. Экс-министру грозит до семи лет лишения свободы.