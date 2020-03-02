Стали известны последние слова Дмитрия Марьянова перед смертью

В ходе судебного процесса по делу смерти Дмитрия Марьянова главный свидетель рассказала о последних мгновениях жизни актера, сообщает РЕН ТВ.

По словам женщины, по дороге в больницу Марьянов жаловался на боли в ноге и тяжело дышал. Она успокаивала его и просила дышать глубже.

Во время очередной остановки на запрещающий сигнал светофора актер ответил на вопрос о самочувствии фразой: "Все! Я умираю". Эти слова стали последними перед смертью. Артист скончался до прибытия в медучреждение.

Как ранее писал amic.ru, следователи настаивают, что жизнь артиста можно было спасти, когда от него поступили первые жалобы на самочувствие, но они были проигнорированы директором реабилитационного центра "Феликс". Более того, она запретила кому-либо давать возможность Марьянову вызвать себе скорую.

"Располагая сведениями о наличии у Марьянова серьезного заболевания и об отсутствии в центре медицинского персонала для оказания соответствующей помощи, а также зная об отсутствии у актера средств связи для самостоятельного обращения в больницу, директор центра осознавала, что он находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии", – утверждают следователи.

В результате медиков вызвал другой клиент реабилитационного центра. Но было уже поздно. Когда актера доставили в больницу, врачам осталось только констатировать смерть пациента.

Причиной летального исхода стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Напомним, что Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года, на тот момент ему было всего 48 лет. Он известен в первую очередь по главной роли в картине "Выше радуги". Также он входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Актер сотрудничал с "Квартетом-И", исполнял роли в лентах "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город" и других.