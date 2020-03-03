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Мэрия Барнаула готовит проект озеленения исторического центра города

, ИА "Амител"
Рядом с парком "Центральный" появится новая зеленая зона

Администрация Барнаула готовит проект озеленения исторического центра города. Так, рядом с парком "Центральный" появится новая зеленая зона, направленная на пропаганду экологии. Об этом в рамках программы "На первом плане. Барнаул" рассказала заведующая отделом развития туризма мэрии Татьяна Сибиркина.

По ее словам, новая зеленая зона станет еще одним местом для отдыха барнаульцев, будет организована специальная фотозона.

По информации мэрии, набережную и Мало-Тобольскую посещают сотни людей в день. Там уже установлены контейнеры для мусора. Из реки Барнаулки было выловлено около 5 тонн мусора. Теперь появятся и мобильные урны. Экологический проект будет реализован к маю этого года. Места для сбора мусора появятся в парке "Центральный".

Также, по словам Татьяны Сибиркиной, в Барнауле планируют навести порядок в районе исторической застройки города. Якобы деревянным домам и прилегающим к ним территориям необходимо обновление. Для этого нужен масштабный проект благоустройства, который потребует вложений. Часть старых деревьев будет вырублена.

Отметим, что в 2020 году в Барнауле в рамках федерального нацпроекта "Комфортная городская среда" благоустроят три общественных территории. Начнутся работы в парке "Изумрудном". Кроме того, с нуля будет построена зеленая зона на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной, а также приведена в порядок Мизюлинская роща.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

3.03.2020 09:04
- гость -

Хотелось бы озеленения не только исторического центра, но и центра в целом, да и других районов тоже!

3.03.2020 09:13
- гость -

Но для начала надо вырубить/выпилить все старые деревья! А потом деньги закончатся!

3.03.2020 09:39
- гость -

"Часть старых деревьев будет вырублена."

вот и все их "озеленение"
знаем видели
пара чахлых прутиков на пушкина вместо мощных берез и елей это и есть озеленение по барнаульски

жесть

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