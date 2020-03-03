Мэрия Барнаула готовит проект озеленения исторического центра города

Администрация Барнаула готовит проект озеленения исторического центра города. Так, рядом с парком "Центральный" появится новая зеленая зона, направленная на пропаганду экологии. Об этом в рамках программы "На первом плане. Барнаул" рассказала заведующая отделом развития туризма мэрии Татьяна Сибиркина.

По ее словам, новая зеленая зона станет еще одним местом для отдыха барнаульцев, будет организована специальная фотозона.

По информации мэрии, набережную и Мало-Тобольскую посещают сотни людей в день. Там уже установлены контейнеры для мусора. Из реки Барнаулки было выловлено около 5 тонн мусора. Теперь появятся и мобильные урны. Экологический проект будет реализован к маю этого года. Места для сбора мусора появятся в парке "Центральный".

Также, по словам Татьяны Сибиркиной, в Барнауле планируют навести порядок в районе исторической застройки города. Якобы деревянным домам и прилегающим к ним территориям необходимо обновление. Для этого нужен масштабный проект благоустройства, который потребует вложений. Часть старых деревьев будет вырублена.

Отметим, что в 2020 году в Барнауле в рамках федерального нацпроекта "Комфортная городская среда" благоустроят три общественных территории. Начнутся работы в парке "Изумрудном". Кроме того, с нуля будет построена зеленая зона на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной, а также приведена в порядок Мизюлинская роща.