Успей остановиться. Как тормозят машины в разную погоду. Инфографика

Дождь, мокрый снег и гололед становятся причиной тяжелых аварий на дорогах. При этом в ГИБДД отмечают, что чаще всего в дорожно-транспортных происшествиях гибнут пешеходы. И не всегда виновник трагедии — водитель. Если пешеход внезапно выскочил на проезжую часть, даже на "свой" пешеходный переход, автомобиль просто не сможет остановиться мгновенно. Особенно, когда на дороге скользко.

Мы подготовили инфографику, в которой наглядно показываем тормозной путь автомобиля в разную погоду. Посмотрите ее вместе с детьми, ведь впереди — каникулы и весенние перепады температур. Берегите себя. И пусть ваши дороги будут всегда безопасными.

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