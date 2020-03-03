Жителей Алтая приглашают принять участие в марафоне подарков ко Дню Победы

Медиагруппа FM-Продакшн приглашает жителей Алтая принять участие в шестом ежегодном благотворительном марафоне "Спасибо за Победу!".
Главная цель акции – подарить внимание и оказать помощь нашим ветеранам. Все, что будет собрано в рамках этого мероприятия, вручат виновникам торжества накануне Дня Победы.
До 9 мая осталось всего два месяца, поэтому всех неравнодушных просим откликнуться и оказать поддержку тем, кто когда-то не щадил своей жизни. Каждый может помочь, подарить радость ветеранам за их вклад в наше будущее. О том, как проходили предыдущие акции, можно посмотреть по ссылке.
Принять участие в благотворительном марафоне "Спасибо за Победу!" можно следующим образом:
1. Приобрести и передать необходимые продукты по адресам:
– пр. Социалистический, 109, офис FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;
– ул. Гвардейская 1/1, Медиагруппа FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00.
Подробнее о передаче продуктов можно узнать, связавшись с организаторами марафона по телефонам: (3852) 22-99-92, (3852) 27-18-16.
2. Перечислить деньги на счет.
Реквизиты банковского счета для пожертвований благотворительного марафона "Спасибо за Победу!":Реквизиты для юридических лиц:
ИП Шаповалова Александра Дмитриевна
ИНН: 222212745286
Банк: филиал "Новосибирский" АО "Альфа-Банк"
Р/сч: 40802810023100001488
Корр. сч: 30101810600000000774 в Сибирское ГУ Банка России
БИК: 045004774
Получатель: ИП Шаповалова Александра Дмитриевна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за Победу!".
Реквизиты для физических лиц:
№ карты: 4276 0216 8012 1956
Номер счета: 40817810102007628007
Банк получателя: Алтайское отделение N8644 ПАО "Сбербанк"
БИК: 040173604
Корр. счет: 30101810200000000604
КПП: 222443001
ИНН: 7707083893
ОКПО: 09101903
ОГРН: 1027700132195
Адрес подразделения банка: 656038, Барнаул, пр. Комсомольский, 106а
Получатель: Шаповалова Александра Дмитриевна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за Победу!".
Комментарии
Стретий год буду участвовать как волонтер. В прошлом году отвозил подарки 2-м ветеранам вместе с ребенком. Это его впечателение от рассказов дедов не заменят никакие уроки истории. Спасибо организаторам!
Какие продукты?! Если это действительно ветеран ВОВ он должен получать не менее 40 тыс. руб!
А как же бедные дети войны? Голодали в войну и сейчас живут на среднюю пенсию?