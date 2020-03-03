Жителей Алтая приглашают принять участие в марафоне подарков ко Дню Победы

Медиагруппа FM-Продакшн приглашает жителей Алтая принять участие в шестом ежегодном благотворительном марафоне "Спасибо за Победу!".

Главная цель акции – подарить внимание и оказать помощь нашим ветеранам. Все, что будет собрано в рамках этого мероприятия, вручат виновникам торжества накануне Дня Победы.

До 9 мая осталось всего два месяца, поэтому всех неравнодушных просим откликнуться и оказать поддержку тем, кто когда-то не щадил своей жизни. Каждый может помочь, подарить радость ветеранам за их вклад в наше будущее. О том, как проходили предыдущие акции, можно посмотреть по ссылке.

Принять участие в благотворительном марафоне "Спасибо за Победу!" можно следующим образом:

1. Приобрести и передать необходимые продукты по адресам:

– пр. Социалистический, 109, офис FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;

– ул. Гвардейская 1/1, Медиагруппа FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00.

Подробнее о передаче продуктов можно узнать, связавшись с организаторами марафона по телефонам: (3852) 22-99-92, (3852) 27-18-16.

2. Перечислить деньги на счет.

Реквизиты банковского счета для пожертвований благотворительного марафона "Спасибо за Победу!":Реквизиты для юридических лиц:

ИП Шаповалова Александра Дмитриевна

ИНН: 222212745286

Банк: филиал "Новосибирский" АО "Альфа-Банк"

Р/сч: 40802810023100001488

Корр. сч: 30101810600000000774 в Сибирское ГУ Банка России

БИК: 045004774

Получатель: ИП Шаповалова Александра Дмитриевна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за Победу!".

Реквизиты для физических лиц:

№ карты: 4276 0216 8012 1956

Номер счета: 40817810102007628007

Банк получателя: Алтайское отделение N8644 ПАО "Сбербанк"

БИК: 040173604

Корр. счет: 30101810200000000604

КПП: 222443001

ИНН: 7707083893

ОКПО: 09101903

ОГРН: 1027700132195

Адрес подразделения банка: 656038, Барнаул, пр. Комсомольский, 106а

Получатель: Шаповалова Александра Дмитриевна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за Победу!".