Куриный суп в качестве оружия. Барнаулец предстанет перед судом

Прокуратура Ленинского района Барнаула направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего барнаульца. Его обвиняют по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Установлено, что супруги выпивали на кухне, женщина в этот момент варила куриный суп. В какой-то момент жена оскорбила главу семейства, мужчина разозлился, зачерпнул тарелкой суп и плеснул в лицо обидчице. Пострадавшая получила ожоги I-II степени площадью 4% от общей поверхности тела.

В ходе следствия мужчина признал свою вину полностью. Дело направили в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.