Консультанту по строительству моста через Обь заплатят 70 миллионов

Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Мост" объявило конкурс на оказание консультационных услуг и экспертного сопровождения строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Победитель аукциона будет проводить юридические и финансово-экономические консультации, давать рекомендации, анализировать предложения инвестора по изменению соглашения о строительстве и "проработает финансовые модели".

Кроме того, подрядчик должен подготовить дополнительные соглашения с Росавтодором, который выделяет крупный федеральный грант на мост, а также участвовать в переговорах "с контролирующими, правоохранительными органами, ФАС, представителями законодательных органов власти" и "информационном сопровождении" строительства.

Начальная цена контракта составила почти 70,5 млн рублей. Деньги выделят из областного бюджета в 2020-2021 годах.

Напомним, четвертый мост через Обь в Новосибирске должен появиться в створе улицы Ипподромской. Срок завершения строительства – сентябрь 2023 года. Общая стоимость объекта составляет около 40 млрд рублей.