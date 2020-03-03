Консультанту по строительству моста через Обь заплатят 70 миллионов

Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Мост" объявило конкурс на оказание консультационных услуг и экспертного сопровождения строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Победитель аукциона будет проводить юридические и финансово-экономические консультации, давать рекомендации, анализировать предложения инвестора по изменению соглашения о строительстве и "проработает финансовые модели".
Кроме того, подрядчик должен подготовить дополнительные соглашения с Росавтодором, который выделяет крупный федеральный грант на мост, а также участвовать в переговорах "с контролирующими, правоохранительными органами, ФАС, представителями законодательных органов власти" и "информационном сопровождении" строительства.
Начальная цена контракта составила почти 70,5 млн рублей. Деньги выделят из областного бюджета в 2020-2021 годах.
Напомним, четвертый мост через Обь в Новосибирске должен появиться в створе улицы Ипподромской. Срок завершения строительства – сентябрь 2023 года. Общая стоимость объекта составляет около 40 млрд рублей.
Комментарии
Когда первые три моста строили,такие "консультанты" были? (особенно по первому и второму)
Представляете масштабы денег которые платят вот таким консультантам, кураторам? Был и у нас в крае свой куратор Топилин, выводил край на достойный уровень, не вывел что то...
Сейчас простой специалист бюджетного учреждения - ветеринарная лаборатория - оклад 119 тыс. руб. Так что бюджет бюджету рознь, есть бюджетники в шоколаде и это не только судейские прокурорские.
Зато в Столице Мира скоро будет метро, тоннель, и два, а может даже и три обводных моста! И заводы скоро все заработают, и сельское хозяйство уже на высоте! И рейтинг очень высок у всех,и Романенко тоже!
Бывший губернатор Коршунов после отставки устроился на работу в политехнический институт и его зарплата была 1 млн. руб. в месяц после деноминации в 1997 году, когда бутылка пива стоила 11 руб., а проезд на автобусе 2 руб.
3.03.2020 08:18
- гость -
у вас куда коршуновские 10 лет в налоговой вылетели.
Как же я тебя люблю, россеюшка...
люди от безысходности уже пирожками напротив ярче торгуют, полгорода таксисты вторая половина декретчицы
Классика вывода денег