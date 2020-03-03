Как выборы президента. Стало известно, как на Алтае пройдет голосование по Конституции

Около 1800 избирательных участков откроют в Алтайском крае 22 апреля – в день всенародного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом порталу amic.ru сообщила председатель избирательной комиссии региона Ирина Акимова.

"Для проведения голосования мы откроем 1779 постоянных участков во всех городах и районах. Они будут по привычным для избирателей местам – в школах и объектах соцкультбыта. Еще будет работать 21 временный участок в краевых больницах, санаториях Белокурихи, барнаульском СИЗО № 1", – рассказала Акимова.

А вот сколько это будет стоить – пока неизвестно. Сумму утвердят в федеральном бюджете и разделят на все регионы. Скорее всего, финансирование будет на уровне президентских выборов 2016 года. Тогда голосование обошлось почти в 14 млрд рублей. Ирина Акимова уточнила, что Алтайский край получил для той кампании чуть более 255,5 млн рублей.

Голосование пройдет примерно по той же схеме, как и выборы президента:

приходите на участок с 8 утра до 20 вечера;

по паспорту получаете один бюллетень;

заходите с ним в кабинку, делаете отметку (в бюллетене будет всего две строчки: за поправки или против);

скидываете бюллетень в урну.

На 200 участках будут установлены все имеющиеся в регионе комплексы избирательных бюллетеней (КОИБ) – а их 208 штук.

Традиционно приходить нужно на участок по прописке. Найти его можно тут. Но как и на прошлых выборах президента проголосовать можно и в другом месте. Ирина Акимова напомнила, что система "Мобильный избиратель" позволяет временно прикрепиться к участку по месту нахождения. Для этого нужно заранее (предварительно до 16 апреля) уведомить комиссию, что в день голосования вы будете находиться не по месту регистрации. Это можно сделать тремя способами: лично прийти в территориальную или участковую комиссию, в МФЦ или сообщить через портал "Госуслуги".

Читайте также: В Барнауле прошел митинг за референдум по каждой из поправок в Конституцию

Голосовать по поправкам могут все жители Алтайского края старше 18 лет и не отбывающие наказание в тюрьме. По данным на 1 января 2020 года, это 1 822 538 человек.

Кроме того, за три дня до голосования (предварительно с 19 по 21 апреля) можно проголосовать досрочно. Скорее всего, досрочно можно будет проголосовать и на дому.

Подчеркнем, что в законе вообще нет такой формы, как голосование. Закон о выборах и референдуме здесь применить нельзя. Поэтому сейчас правила проведения процедуры только прорабатываются, но указанные условия уже вряд ли изменятся.

Напомним, с идеей внести поправки в Конституцию выступил президент Владимир Путин. Еще в середине января он предложил, в частности, ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для топовых чиновников правительства, губернаторов и депутатов, дать Госдуме право утверждать премьер-министра, его заместителей и министров, запретить избираться в президенты человеку, который жил в России менее 25 лет и имеет иностранное гражданство. Также в списке поправок регулярная индексация пенсий. На днях Путин внес еще несколько изменений: запретить призывы к отчуждению территорий России и умаление подвига народа при защите Отечества, а также прописать брак как союз мужчины и женщины и ввести формулировку "вера в Бога".