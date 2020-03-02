Алтайских туристов проверяли на короновирус в Кувейте и Саудовской Аравии

Нескольких туристов из Алтайского края тщательно проверяли на признаки коронавируса в Кувейте и Саудовской Аравии, сообщил в своем аккаунте в Facebook директор барнаульской турфирмы "Плот" Александр Смирнов.

По его словам, одной из жительниц Алтая пришлось в Саудовской Аравии сдавать анализы из-за того, что у нее были открыты визы в Китай и Японию, где активно распространяется опасная инфекция.

Другой алтайский турист рассказал, что три часа провел на границе Кувейта под присмотром врачей.

"Категорически не хотели пускать. Паломников заворачивают точно. Рейсовые автобусы все отменили из Кувейта, пришлось целый день автостопить, – пояснил путешественник. – Это все из-за коронавируса. У них там список стран штук 15, если ты их гражданин или был в этой стране недавно, то разворот сразу".

Напомним, по данным на 2 марта, общее число жертв нового коронавируса в Китае составило 2912 человек. За сутки от заболевания умерли 42 человека.