Женщина на внедорожнике сбила пожилую жительницу Барнаула и скрылась

ГИБДД Барнаула разыскивает женщину, которая скрылась с места ДТП. Подробности amic.ru сообщили в отделении пропаганды ведомства.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 29 февраля, около 16:30 в районе дома №1 по улице Кавалерийской. На парковке возле магазина "Ярче" внедорожник, предположительно, иностранного производства сбил 80-летнюю женщину.

Автомобиль с места происшествия скрылся. Известно, что за рулем находилась женщина. Пострадавшая получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят сообщить по телефонам ГИБДД: 393-605, 393-544, 391-090, либо обратиться по адресу: Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.