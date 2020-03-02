Ученые нашли на Алтае неучтенные запасы пресной воды

Ученые СО РАН, представляющие новосибирский Институт нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ), сообщили об обнаружении нового источника пресной воды в Горном Алтае, информирует пресс-служба учреждения.

Исследователи под руководством старшего научного сотрудника лаборатории геоэлектрики ИНГГ СО РАН Владимира Потапова предложили добывать воду из глетчеров.

Глетчеры представляют собой нагромождения камней с ледяным ядром внутри. Их выявлено на территории Алтая свыше 5 тысяч. Самые большие глетчеры могут достигать 2-3 метров, а наименьшие – нескольких десятков сантиметров.

Помимо решения вопроса снабжения водой горных населенных пунктов, где традиционно с этим вопросом возникают трудности, изучение глетчеров будет способствовать безопасности, уверен Потапов.

По его словам, глетчеры могут двигаться. Если в обычных условиях они редко продвигаются больше, чем на несколько сантиметров в год, то при природных катаклизмах они могут обрушиться на трассы и населенные пункты, а также перекрыть русла рек.

Совместно с работниками АлтГУ новосибирцы сейчас изучают необычные глетчер в долине реки Джело, который отличается тем, что имеет не одно, а несколько ледяных ядер. После него будут изучены еще несколько типов глетчеров. Это поможет ученым понять, как они образуются и эволюционируют.