"Русских не кормили". Бийчанок неделю держали в подвале корейского аэропорта

Фото: Валерия Суртаева

Две жительницы Бийска оказались заблокированными в подвале аэропорта Сеула после прилета в Южную Корею.

"Мы с подругой полетели отдыхать в Южную Корею, оплатили билеты, была бронь гостиницы, — рассказала amic.ru Валерия Суртаева. — На таможне в России пропустили, все отлично. Прилетаем сюда (в аэропорт Сеула – ред.) – при прохождение границы работник аэропорта позвал кого-то, и нас повели в неизвестном направлении. Завели в комнату, где были другие люди разных национальностей".

По словам девушки, после этого выдали анкеты, в которых нужно было указать цели прибытия, сумму наличных денег, место работы, средний доход и другую информацию. Затем вызывали на "допрос", где через переводчика снова стали задавать много вопросов.

В результате в город не пустили, а вот подвал на неделю стал для них единственным местом пребывания.

"Две комнаты вокзального типа (для мальчиков и для девочек), деревянные лавки и больше ничего. Благо есть туалет, куллер и даже душ", — описывает алтайская туристка свой "отдых" в Корее.

По словам девушки, представители авиакомпании, услугами которой подруги воспользовались, обеспечивать бесплатную отправку на родину отказались, а в город корейцы не пустили. С питанием тоже были проблемы.

"Кормят два-три раза в день (пакетик с двумя сладкими будочками и небольшой газировкой) и вот главное русских не кормят вообще, даже этим, — рассказала Суртаева. — Из еды здесь можно купить только лапшу за 3 доллара либо 3000 вонн".

Заблаговременно купленные билеты не помогли. Девушек на самолет не пустили, утверждая, что они должны улететь рейсом авиакомпании, которая доставила их в Сеул, а билеты были куплены у другой, утверждает бийчанка. Осложнила ситуацию и приостановка рейсов из-за угрозы коронавируса.

Проблему удалось разрешить только на восьмой день. Неравнодушные россияне оплатили девушкам обратный перелет в Новосибирск с пересадкой в Хабаровске.