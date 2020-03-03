Не частный случай. Барнаульцев массово заставляют сносить дома из-за красных линий

В 40-х годах прошлого века семья барнаульца Руслана Дайнека получила от города земельный участок на улице Станционной. Построили дом, баню, сарай, поставили забор, который за 80 лет не сдвинули ни на сантиметр. И вдруг чиновники заявляют наследнику, что земля занята незаконно, и требуют перенести границы участка почти на метр вглубь. Убирать придется не только забор, но и кирпичный гараж. На документы, которые предъявляет барнаулец, чиновники внимания не обращают, утверждая, что по территории его участка проходит красная линия.

В подобной ситуации оказались сотни жителей Барнаула. Десятилетиями они жили в уверенности, что на законных основаниях владеют землей, а теперь их обвиняют в захвате муниципальной собственности. Их так и называют – самозахватчики. В нарушители записывают целые улицы и поселки. В некоторых случаях красные линии проходят прямо по жилым домам. А у чиновников вердикт один – штрафовать и сносить. Отчаявшиеся жители стучались во все инстанции. И, наконец-то, в конце февраля представители Общероссийского народного фронта, Росреестра, юристы собрались на круглом столе, чтобы обсудить возможные решения.

Провели, забыли, теперь расхлебывайте

Проблема участков, которые выходят за красные линии, приобрела массовый характер в 2019 году. Но на самом деле она существует много лет. Только если раньше по жалобам соседей земельный контроль проверял по одному участку, то теперь – целые улицы. И под штраф попадают даже те, кто "настучал" на соседа.

Красные линии – это границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. Красные линии отделяют общественные (публичные) территории от земельных участков, застраиваемых частными лицами. Названы по цвету обозначения на картах проектов планировки территории.

Красные линии в Барнауле наносят по сей день, по мере развития города. "И этот процесс не одномоментный, а растянутый по времени", – говорит заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Роман Тасюк.

Для нанесения "цветных полос" на карту Барнаула специалисты должны учитывать более десятка документов, например, генплан города, проект детальной планировки территории, проект и план красных линий, документы о том, что учтена сложившаяся застройка и многие другие. Но часто на эти документы никто внимания не обращает, говорит юрист Сергей Сандаковский.

"При нанесении красных линий кадастровые инженеры также должны вбивать геодезические знаки на местности. Это колышки, которые показывают направление красных линий на улице. Если бы специалисты проводили все по инструкции, то колышки вбивали бы прямо по территории участков. И люди бы увидели, что красные линии пересекают их двор и дом. Но никто на улицы не выходил, чиновники без учета градостроительной документации просто линейкой провели по карте. Так и появились в Барнауле красные линии", – объясняет юрист.

И теперь сотням "незаконных" домов и построек грозит вполне законный, но абсурдный снос. В 2019 году проблемные участки нашли в поселке Мирном, на ВРЗ, на Змеиногорском тракте, в поселке Восточном и других. В администрации Барнаула заявили, что по результатам проверки 437 собственника нарушили земельное законодательство.

Отдали добровольно

Чаще всего убирать постройки и платить штрафы заставляют владельцев, оформивших участки в собственность после 1998 года. Чтобы получить документ на землю, люди вносили данные о ней в реестр недвижимости. Но проблема в том, что по домовладениям барнаульцев городские власти ранее нанесли красные линии.

"Кадастровые инженеры, когда проводили уточнение границ земли, просто обрезали участок по границам красных линий. Хотя в этом случае администрация должна была предупредить собственников и выкупить участки и постройки, по территории которых провели красные линии. Вот и все", – отмечает юрист Сергей Сандаковский.

Когда горожане подписывали документы на землю, им не сообщали, что урезали площадь участка. И несколько квадратных метров отходили государству под территории общего пользования. Так и получилось, что теперь это муниципальная земля, говорит юрист.

"В моей практике был случай, когда участок с 10 соток сократили до 6. Хотя у дедушки был документ от 80-х годов со всеми границами и координатами. В 2012 году, когда собственник приватизировал участок, он даже не обратил внимания на площадь. Мне он сказал, что верил чиновникам, ведь "чин" – порядок", – говорит Сергей Сандаковский.

Но даже если кто-то из собственников видел несоответствие в площади, особо по этому поводу не переживал: проверки тогда проводили редко. Поэтому переставлять заборы никто не собирался. А участки с красными линиями затем продавали, передавали по наследству, дарили. И сейчас проблемы решают новые собственники.

Наталья Отмашкина купила участок на ул. Севастопольской в 2002 году. О нарушении узнала, когда с проверкой пришел земельный контроль.

"Из той документации, которая у нас была при покупке участка, сделать вывод о нарушении было невозможно. Я живу на улице 14 лет, за это время не выдано ни одного предписания, что постройки и забор мешают обслуживанию сетей. Только теперь к нам появились претензии", – говорит женщина.

Помочь таким собственникам трудно, считает Сергей Сандаковский. Если владельцы (пусть и предыдущие) оформили в собственность участок с уменьшенной площадью, то в суде будет сложно доказать, что красные линии прошли по территории незаконно. Ведь они якобы добровольно отдали муниципалитету часть своей земли.

Ошибка чиновников?

Больше шансов отстоять и свою землю, и свои постройки у собственников, которые еще не приватизировали участок или не подписали документы с урезанной площадью. В этих случаях юридически считается, что красные линии провели не по государственной земле, а по частной. Например, так удалось отстоять свое право на землю пенсионерке Наталье Бобровских. Ей принадлежит участок в переулке Ярославском, 25. Женщине выписали штраф в 100 тысяч рублей и заставили снести часть дома. Но в суде она смогла доказать, что не отдавала муниципалитету часть своей территории, а значит красные линии, рассекающие ее дом, проложили незаконно.

"В отношении собственников таких домовладений применяют административные санкции, хотя законных оснований для этого нет. Риторический вопрос к контролирующим органам: какими критериями они руководствуются в таких ситуациях, предъявляя претензии? Я уверен, что подобных случаев достаточно много", – считает главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

Знали, нарушили, не каются

Конечно, есть в городе и собственники, расширившие границы своего участка, намеренно захватив часть территории общего пользования. Но такие горожане редко обращаются в суд, так как прекрасно понимают, что незаконно заняли муниципальную землю. И если земельный контроль выявляет нарушение, они спокойно относятся к их требованиям. Однако даже в таких случаях главный архитектор Алтайского края считает, что если это не мешает планам города на развитие улицы, то и не нужно массово заставлять людей переносить заборы.

Бизнеса тоже касается

Красные линии затронули не только частных собственников, но и предпринимателей. Проблемы все те же: кто-то из бизнесменов приватизировал участки и подписал документы с уменьшенной площадью, другие не успели оформить права в новом законе и теперь судятся с мэрией.

Несколько лет не может решиться спор администрации и ООО "Купи Сам" по поводу участка на ул. Литейной, 52, с магазином и складом. У предпринимателя есть все документы на землю и на объекты от 1995 года. С этого времени границы участка не менялись. И даже сейчас на кадастровом учете земля имеет такие же координаты, как и 25 лет назад.

"Когда собственник пошел в администрацию за разрешением на реконструкцию склада, ему отказали, ведь по территории участка провели красную линию. Земля в собственности, так почему, когда проводили линии, положили линейку и прочертили по прямой? Из-за этого владелец не может пользоваться участком и получить разрешение на реконструкцию", – говорит юрист Наталья Ермак.

Сейчас бизнесмен судится с администрацией и пытается перенести красные линии.

"Мы обращаемся в мэрию – нам отказывают, мы обращаемся в суд, который встает на нашу сторону, и мы снова идем в мэрию, но нам снова отказывают. В результате мы опять идем в суд. Я не понимаю, что делать", – обратилась к собравшимся Наталья Ермак.

В ответ представитель администрации города заявил, что в рамках обсуждения общих тем "говорить о конкретных примерах несколько некорректно":

"В каждом случае к ситуации нужно подходить индивидуально. При пересмотре красных линий нужно учитывать возможность сохранения жилых помещений, разработанную документацию, проекты детальной планировки, безопасность инженерных сетей. Говорить о конкретных примерах, когда заявлена общая тема, несколько некорректно. При этом изменение красных линий осуществляется в строгом соответствии с законодательством, исходя из нормативов", – отметил заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Роман Тасюк.

Что делать?

Барнаульцы готовы выкупить или взять в аренду "самозахваченную" землю, чтобы не сносить постройки. Но чиновники утверждают, что закон этого не позволяет: территории общего пользования занимать нельзя. Депутат Барнаульской городской думы Сергей Струченко напомнил, что в 2012 году на улице 42-й Краснознаменной Бригады, 91, власти города перенесли красные линии на несколько метров. Такие же прецеденты есть на ул. Полярной, 1-й Малиновой, Чкалова, в поселке Казенная Заимка.

Менять красные линии никто не должен, отвечают чиновники. Хотя сделать это действительно можно, но только в том случае, если ширина улицы будет не менее 15 метров. А это условие почти невыполнимо: в частном секторе, застроенном в середине прошлого века, некоторые улицы и переулки гораздо уже.

Например, согласно плану застройки поселка Мирного, ширина улицы Симферопольской должна быть 12 метров. Поэтому здесь собственники домовладений никогда не смогут ни перенести красные линии, ни узаконить свой участок, который "вдруг" оказался пересечен этой самой линией.

"Мне везде говорят, что "мы вас понимаем, но так были оформлены документы". Почему в этом теперь виновата я? Пусть должностные лица несут ответственность. Почему квартиры мы не можем купить с перепланировкой, а земельный участок – пожалуйста", – спрашивает Наталья Отмашкина.

В ответ чиновники признают, что красные линии создали много проблем.

"Ситуация тупиковая, и на ее решение могут уйти годы, если не десятилетия", – считает Виктор Четошников.

Только в феврале 2020 года краевые и городские власти наконец-то создали рабочую группу, чтобы найти выход из этого тупика. А пока просили барнаульцев не "стучать" на соседей.

По мнению участников круглого стола, депутаты Барнаульской городской думы могли бы выйти на федеральный уровень с предложениями о поправках в Градостроительный кодекс Российской Федерации. А еще думают о том, чтобы ввести мораторий на наказание для граждан. В этом случае, пока проблему красных линий в Барнауле не решат бесповоротно и окончательно, горожане смогут спать спокойно и быть уверенными, что завтра половину их дома не снесут.