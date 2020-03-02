Житель Алтая угнал у тестя машину после совместной пьянки

Житель села Амур Усть-Коксинского района после совместного распития спиртного с зятем уснул, а проснувшись не обнаружил на месте свою машину, сообщает МВД по Республике Алтай.

Подозревая родственника в угоне, он обратился к стражам правопорядка. Они обнаружили подозреваемого вместе с автомобилем в райцентре Усть-Канского района.

Мужчина признался в содеянном, подчеркнув, что просто хотел прокатиться. Во время нетрезвого "тест-драйва" у ВАЗ-21093 открылся капот, что привело к его повреждению. Кроме того, у транспортного средства были пробиты два колеса.

Теперь любитель пьяной езды на чужой машине стал фигурантом уголовного дела об угоне. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.